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Рубль в начале торгов слабеет к доллару и укрепляется к евро - РИА Новости, 14.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220614/kurs-1795127848.html
Рубль в начале торгов слабеет к доллару и укрепляется к евро
Рубль в начале торгов слабеет к доллару и укрепляется к евро - РИА Новости, 14.06.2022
Рубль в начале торгов слабеет к доллару и укрепляется к евро
Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и растет по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:08
2022-06-14T10:28
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
московская биржа
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и растет по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 29 копеек - до 57,09 рубля, евро снижается на 70 копеек - до 59,40 рубля.
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экономика, курс рубля, курс доллара, московская биржа
10:08 14.06.2022 (обновлено: 10:28 14.06.2022)
 
Рубль в начале торгов слабеет к доллару и укрепляется к евро

Курс евро в начале торгов снизился до 59,40 рубля, курс доллара вырос до 57,09 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на Тверской улице в Москве
Электронное табло со знаком доллара на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и растет по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 29 копеек - до 57,09 рубля, евро снижается на 70 копеек - до 59,40 рубля.
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