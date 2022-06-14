https://ria.ru/20220614/kurs-1795127848.html

Рубль в начале торгов слабеет к доллару и укрепляется к евро

Рубль в начале торгов слабеет к доллару и укрепляется к евро - РИА Новости, 14.06.2022

Рубль в начале торгов слабеет к доллару и укрепляется к евро

Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и растет по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:08

2022-06-14T10:08

2022-06-14T10:28

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

московская биржа

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к доллару и растет по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 29 копеек - до 57,09 рубля, евро снижается на 70 копеек - до 59,40 рубля.

https://ria.ru/20220611/dengi-1794585942.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, московская биржа