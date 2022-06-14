https://ria.ru/20220614/kudrin-1795224328.html
Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм
Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм - РИА Новости, 14.06.2022
Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм
Счетная палата России предложила правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ, сообщил глава Счетной РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:28
2022-06-14T15:28
2022-06-14T15:29
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_0:58:2448:1435_1920x0_80_0_0_e4d1aaebf7b9fe35228fd61f1dcccd1e.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Счетная палата России предложила правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы предложили правительству совместно с Минэкономразвития подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности", - сказал он.Кудрин отметил, что из полутора тысяч показателей всех государственных программ значительная часть носит технический характер. "Только 22% – это высокоуровневый показатель, где реальные результаты. А остальные зачастую носят такой характер: количество организаций, получающих поддержку. Но они получили поддержку, а дальше что? Или количество проведенных мероприятий – это тоже еще не характеризует результат", - пояснил он.Поэтому, по славам Кудрина, все программы должны больше быть ориентированы на результаты, показатель которых должен расти. "Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут", - отметил глава Счетной палаты.Он также обратил внимание на то, что количество недостигнутых показателей снижается - они составляют только 20%. "Это хорошее движение вперед", - считает Кудрин.В числе наиболее успешных программ он назвал программы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса и программу "Доступная среда". "Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки – это развитие космической деятельности", - заключил он.
https://ria.ru/20220525/ekonomika-1790636067.html
https://ria.ru/20220614/byudzhet-1795218121.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753174474_173:0:2349:1632_1920x0_80_0_0_76eb1e43289f3bc63507dd95e2200c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
15:28 14.06.2022 (обновлено: 15:29 14.06.2022)
Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм
Кудрин: счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Счетная палата России предложила правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ, сообщил
глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы предложили правительству совместно с Минэкономразвития
подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности", - сказал он.
Кудрин отметил, что из полутора тысяч показателей всех государственных программ значительная часть носит технический характер. "Только 22% – это высокоуровневый показатель, где реальные результаты. А остальные зачастую носят такой характер: количество организаций, получающих поддержку. Но они получили поддержку, а дальше что? Или количество проведенных мероприятий – это тоже еще не характеризует результат", - пояснил он.
Поэтому, по славам Кудрина, все программы должны больше быть ориентированы на результаты, показатель которых должен расти. "Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут", - отметил глава Счетной палаты.
Он также обратил внимание на то, что количество недостигнутых показателей снижается - они составляют только 20%. "Это хорошее движение вперед", - считает Кудрин.
В числе наиболее успешных программ он назвал программы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса и программу "Доступная среда". "Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки – это развитие космической деятельности", - заключил он.