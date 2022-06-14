https://ria.ru/20220614/kudrin-1795224328.html

Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм

Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм - РИА Новости, 14.06.2022

Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм

Счетная палата России предложила правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ, сообщил глава Счетной РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:28

2022-06-14T15:28

2022-06-14T15:29

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Счетная палата России предложила правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы предложили правительству совместно с Минэкономразвития подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности", - сказал он.Кудрин отметил, что из полутора тысяч показателей всех государственных программ значительная часть носит технический характер. "Только 22% – это высокоуровневый показатель, где реальные результаты. А остальные зачастую носят такой характер: количество организаций, получающих поддержку. Но они получили поддержку, а дальше что? Или количество проведенных мероприятий – это тоже еще не характеризует результат", - пояснил он.Поэтому, по славам Кудрина, все программы должны больше быть ориентированы на результаты, показатель которых должен расти. "Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут", - отметил глава Счетной палаты.Он также обратил внимание на то, что количество недостигнутых показателей снижается - они составляют только 20%. "Это хорошее движение вперед", - считает Кудрин.В числе наиболее успешных программ он назвал программы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса и программу "Доступная среда". "Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки – это развитие космической деятельности", - заключил он.

https://ria.ru/20220525/ekonomika-1790636067.html

https://ria.ru/20220614/byudzhet-1795218121.html

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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)