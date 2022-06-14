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Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм - РИА Новости, 14.06.2022
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Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм
Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм - РИА Новости, 14.06.2022
Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм
Счетная палата России предложила правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ, сообщил глава Счетной РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:28
2022-06-14T15:29
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Счетная палата России предложила правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы предложили правительству совместно с Минэкономразвития подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности", - сказал он.Кудрин отметил, что из полутора тысяч показателей всех государственных программ значительная часть носит технический характер. "Только 22% – это высокоуровневый показатель, где реальные результаты. А остальные зачастую носят такой характер: количество организаций, получающих поддержку. Но они получили поддержку, а дальше что? Или количество проведенных мероприятий – это тоже еще не характеризует результат", - пояснил он.Поэтому, по славам Кудрина, все программы должны больше быть ориентированы на результаты, показатель которых должен расти. "Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут", - отметил глава Счетной палаты.Он также обратил внимание на то, что количество недостигнутых показателей снижается - они составляют только 20%. "Это хорошее движение вперед", - считает Кудрин.В числе наиболее успешных программ он назвал программы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса и программу "Доступная среда". "Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки – это развитие космической деятельности", - заключил он.
https://ria.ru/20220525/ekonomika-1790636067.html
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
15:28 14.06.2022 (обновлено: 15:29 14.06.2022)
 
Счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм

Кудрин: счетная палата предложила правительству изменить оценку госпрограмм

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Счетная палата России предложила правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы предложили правительству совместно с Минэкономразвития подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности", - сказал он.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Счетная палата не видит способов избежать спада экономики, заявил Кудрин
Кудрин отметил, что из полутора тысяч показателей всех государственных программ значительная часть носит технический характер. "Только 22% – это высокоуровневый показатель, где реальные результаты. А остальные зачастую носят такой характер: количество организаций, получающих поддержку. Но они получили поддержку, а дальше что? Или количество проведенных мероприятий – это тоже еще не характеризует результат", - пояснил он.
Поэтому, по славам Кудрина, все программы должны больше быть ориентированы на результаты, показатель которых должен расти. "Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут", - отметил глава Счетной палаты.
Он также обратил внимание на то, что количество недостигнутых показателей снижается - они составляют только 20%. "Это хорошее движение вперед", - считает Кудрин.
В числе наиболее успешных программ он назвал программы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса и программу "Доступная среда". "Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки – это развитие космической деятельности", - заключил он.
Здание Счетной Палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 676 миллиардов рублей
 
ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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