https://ria.ru/20220614/krym-1795261376.html
Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей
Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.06.2022
Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей
Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать инвестсоглашения на сумму более 60 миллиардов рублей, их реализация создаст более 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:23
2022-06-14T17:23
2022-06-14T17:30
экономика
республика крым
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать инвестсоглашения на сумму более 60 миллиардов рублей, их реализация создаст более 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Делегация Республики Крым в рамках Петербургского международного экономического форума планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму более 60 миллиардов рублей. Все проекты имеют большое значение для республики, и благодаря их реализации на территории Крыма будет создано более полутора тысяч новых рабочих мест", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, на форуме Крым традиционно представляет перспективные инвестиционные проекты. Основной акцент делается на сельское хозяйство, туризм, сферу рекреации, строительство."Не случайно выбраны регионы в западной и восточной части Крымского полуострова, не обойден вниманием север Крыма. Это перспективные направления для вложения инвестиций. Не исключаю, что по итогам форума соглашений будет больше, вырастет и сумма инвестиций", - подчеркнул Аксенов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795216531.html
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экономика, республика крым, санкт-петербург
17:23 14.06.2022 (обновлено: 17:30 14.06.2022)
Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей
Аксенов: Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей