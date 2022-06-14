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Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.06.2022
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Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей
Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.06.2022
Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей
Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать инвестсоглашения на сумму более 60 миллиардов рублей, их реализация создаст более 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:23
2022-06-14T17:30
экономика
республика крым
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать инвестсоглашения на сумму более 60 миллиардов рублей, их реализация создаст более 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Делегация Республики Крым в рамках Петербургского международного экономического форума планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму более 60 миллиардов рублей. Все проекты имеют большое значение для республики, и благодаря их реализации на территории Крыма будет создано более полутора тысяч новых рабочих мест", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, на форуме Крым традиционно представляет перспективные инвестиционные проекты. Основной акцент делается на сельское хозяйство, туризм, сферу рекреации, строительство."Не случайно выбраны регионы в западной и восточной части Крымского полуострова, не обойден вниманием север Крыма. Это перспективные направления для вложения инвестиций. Не исключаю, что по итогам форума соглашений будет больше, вырастет и сумма инвестиций", - подчеркнул Аксенов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795216531.html
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экономика, республика крым, санкт-петербург
17:23 14.06.2022 (обновлено: 17:30 14.06.2022)
 
Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей

Аксенов: Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать соглашения на 60 миллиардов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Крым в рамках ПМЭФ планирует подписать инвестсоглашения на сумму более 60 миллиардов рублей, их реализация создаст более 1,5 тысячи новых рабочих мест, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Делегация Республики Крым в рамках Петербургского международного экономического форума планирует подписать инвестиционные соглашения на сумму более 60 миллиардов рублей. Все проекты имеют большое значение для республики, и благодаря их реализации на территории Крыма будет создано более полутора тысяч новых рабочих мест", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Баннер Петербургского международного экономического форума
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Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году
По его словам, на форуме Крым традиционно представляет перспективные инвестиционные проекты. Основной акцент делается на сельское хозяйство, туризм, сферу рекреации, строительство.
"Не случайно выбраны регионы в западной и восточной части Крымского полуострова, не обойден вниманием север Крыма. Это перспективные направления для вложения инвестиций. Не исключаю, что по итогам форума соглашений будет больше, вырастет и сумма инвестиций", - подчеркнул Аксенов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ
 
ЭкономикаРеспублика КрымСанкт-Петербург
 
 
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