https://ria.ru/20220614/krym-1795235536.html
Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме
Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме - РИА Новости, 14.06.2022
Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме
Читателей болгарского издания Dir возмутили призывы президента Украины Владимира Зеленского к "деоккупации" Крыма. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:05
2022-06-14T16:05
2022-06-14T16:34
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читателей болгарского издания Dir возмутили призывы президента Украины Владимира Зеленского к "деоккупации" Крыма. Такая реакция последовала после обращения Зеленского, в котором он пообещал вернуть Крым и Донбасс в состав Украины."Какой Крым ты собираешься возвращать, шутник, твоя страна разваливается, твой народ бежит", — выразил мнение один из читателей. "А хотят ли крымчане вернуться в состав Украины?" — спросил другой пользователь. "Зеленский на данный момент самый вредный человек для украинского народа", — добавил третий. "Зеленский — комик, играющий роль президента в американском сериале", — напомнил еще один комментатор. "Украина имеет больше шансов присоединиться к Крыму, чем Крым — присоединиться к Украине", — сделали вывод пользователи. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/krym-1795223964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, республика крым, россия
16:05 14.06.2022 (обновлено: 16:34 14.06.2022)
Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме
Читатели Dir возмутились заявлением Зеленского о необходимости "деоккупации" Крыма
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Читателей болгарского издания Dir
возмутили призывы президента Украины Владимира Зеленского к "деоккупации" Крыма.
Такая реакция последовала после обращения Зеленского, в котором он пообещал вернуть Крым и Донбасс в состав Украины.
"Какой Крым ты собираешься возвращать, шутник, твоя страна разваливается, твой народ бежит", — выразил мнение один из читателей.
"А хотят ли крымчане вернуться в состав Украины?" — спросил другой пользователь.
"Зеленский на данный момент самый вредный человек для украинского народа", — добавил третий.
"Зеленский — комик, играющий роль президента в американском сериале", — напомнил еще один комментатор.
"Украина имеет больше шансов присоединиться к Крыму, чем Крым — присоединиться к Украине", — сделали вывод пользователи.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.