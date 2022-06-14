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Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме - РИА Новости, 14.06.2022
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Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме
Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме - РИА Новости, 14.06.2022
Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме
Читателей болгарского издания Dir возмутили призывы президента Украины Владимира Зеленского к "деоккупации" Крыма. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:05
2022-06-14T16:34
в мире
украина
владимир зеленский
республика крым
россия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читателей болгарского издания Dir возмутили призывы президента Украины Владимира Зеленского к "деоккупации" Крыма. Такая реакция последовала после обращения Зеленского, в котором он пообещал вернуть Крым и Донбасс в состав Украины."Какой Крым ты собираешься возвращать, шутник, твоя страна разваливается, твой народ бежит", — выразил мнение один из читателей. "А хотят ли крымчане вернуться в состав Украины?" — спросил другой пользователь. "Зеленский на данный момент самый вредный человек для украинского народа", — добавил третий. "Зеленский — комик, играющий роль президента в американском сериале", — напомнил еще один комментатор. "Украина имеет больше шансов присоединиться к Крыму, чем Крым — присоединиться к Украине", — сделали вывод пользователи. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/krym-1795223964.html
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в мире, украина, владимир зеленский, республика крым, россия
16:05 14.06.2022 (обновлено: 16:34 14.06.2022)
 
Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме

Читатели Dir возмутились заявлением Зеленского о необходимости "деоккупации" Крыма

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читателей болгарского издания Dir возмутили призывы президента Украины Владимира Зеленского к "деоккупации" Крыма.
Такая реакция последовала после обращения Зеленского, в котором он пообещал вернуть Крым и Донбасс в состав Украины.
"Какой Крым ты собираешься возвращать, шутник, твоя страна разваливается, твой народ бежит", — выразил мнение один из читателей.
"А хотят ли крымчане вернуться в состав Украины?" — спросил другой пользователь.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Аксенов прокомментировал обещания Зеленского вернуть контроль над Крымом
"Зеленский на данный момент самый вредный человек для украинского народа", — добавил третий.
"Зеленский — комик, играющий роль президента в американском сериале", — напомнил еще один комментатор.
"Украина имеет больше шансов присоединиться к Крыму, чем Крым — присоединиться к Украине", — сделали вывод пользователи.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
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