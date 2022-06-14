https://ria.ru/20220614/krym-1795235536.html

Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме

Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме - РИА Новости, 14.06.2022

Болгары поставили на место Зеленского из-за слов о Крыме

Читателей болгарского издания Dir возмутили призывы президента Украины Владимира Зеленского к "деоккупации" Крыма. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:05

2022-06-14T16:05

2022-06-14T16:34

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украина

владимир зеленский

республика крым

россия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читателей болгарского издания Dir возмутили призывы президента Украины Владимира Зеленского к "деоккупации" Крыма. Такая реакция последовала после обращения Зеленского, в котором он пообещал вернуть Крым и Донбасс в состав Украины."Какой Крым ты собираешься возвращать, шутник, твоя страна разваливается, твой народ бежит", — выразил мнение один из читателей. "А хотят ли крымчане вернуться в состав Украины?" — спросил другой пользователь. "Зеленский на данный момент самый вредный человек для украинского народа", — добавил третий. "Зеленский — комик, играющий роль президента в американском сериале", — напомнил еще один комментатор. "Украина имеет больше шансов присоединиться к Крыму, чем Крым — присоединиться к Украине", — сделали вывод пользователи. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/krym-1795223964.html

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, республика крым, россия