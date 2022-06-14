https://ria.ru/20220614/krym-1795161543.html
В Крыму пообещали разобраться в ситуации с отказом чинить машину военных
В Крыму пообещали разобраться в ситуации с отказом чинить машину военных - РИА Новости, 14.06.2022
В Крыму пообещали разобраться в ситуации с отказом чинить машину военных
Глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал разобраться с ситуацией, связанной с отказом обслуживать машину военных на одной из станций... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:10
2022-06-14T12:10
2022-06-14T16:39
специальная военная операция на украине
общество
республика крым
владимир константинов
украина
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал разобраться с ситуацией, связанной с отказом обслуживать машину военных на одной из станций техобслуживания (СТО); владелец техстанции назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.Ранее в соцсетях появилось записанное одним из военнослужащих видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что "военным не помогают"."Из соцсетей узнал, что в поселке Видное Красногвардейского района на СТО отказали в обслуживании военнослужащим, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой "Z". Сделано это было по распоряжению хозяина, который, как выяснилось, является сторонником нацистского режима Украины. Обязательно детально, до последнего винтика, до последней гайки разберемся с этой ситуацией и с ее фигурантом", — написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Владелец техстанции в Видном Вилен Сейтосманов опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором пояснил произошедшее, отметив, что он и его близкие поддерживают спецоперацию и помогают военным тем, "что в наших силах"."Несколько дней в соцсетях гуляет информация о том, что мы целенаправленно отказываемся предоставлять услуги по ремонту техники Вооруженных сил Российской Федерации. Это является большим недоразумением, так как с февраля месяца мы неоднократно помогали ребятам — военным Российской Федерации", — сказал он.По его словам, эпизод, получивший общественную огласку, произошел 11 июня в 11 часов ночи. "Ребята подъехали и попросили сделать им колесо (грузового автомобиля. — Прим. ред.), но так как технически мой сервис не подготовлен к этому, у меня нет оборудования для этого, нам пришлось им отказать. Никаких грубых ответов, ничего такого не было", — объяснил Сейтосманов.
https://ria.ru/20220513/raboty-1788317787.html
https://ria.ru/20220614/sabotazh-1795130920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, владимир константинов, украина, вооруженные силы рф
12:10 14.06.2022 (обновлено: 16:39 14.06.2022)
В Крыму пообещали разобраться в ситуации с отказом чинить машину военных
Константинов пообещал разобраться, почему на СТО в Крыму отказались чинить машину военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости.
Глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал
разобраться с ситуацией, связанной с отказом обслуживать машину военных на одной из станций техобслуживания (СТО); владелец техстанции назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Ранее в соцсетях появилось записанное одним из военнослужащих видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что "военным не помогают".
"Из соцсетей узнал, что в поселке Видное Красногвардейского района на СТО отказали в обслуживании военнослужащим, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой "Z". Сделано это было по распоряжению хозяина, который, как выяснилось, является сторонником нацистского режима Украины. Обязательно детально, до последнего винтика, до последней гайки разберемся с этой ситуацией и с ее фигурантом", — написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Владелец техстанции в Видном Вилен Сейтосманов опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором пояснил произошедшее, отметив, что он и его близкие поддерживают спецоперацию и помогают военным тем, "что в наших силах".
"Несколько дней в соцсетях гуляет информация о том, что мы целенаправленно отказываемся предоставлять услуги по ремонту техники Вооруженных сил Российской Федерации. Это является большим недоразумением, так как с февраля месяца мы неоднократно помогали ребятам — военным Российской Федерации", — сказал он.
По его словам, эпизод, получивший общественную огласку, произошел 11 июня в 11 часов ночи. "Ребята подъехали и попросили сделать им колесо (грузового автомобиля. — Прим. ред.), но так как технически мой сервис не подготовлен к этому, у меня нет оборудования для этого, нам пришлось им отказать. Никаких грубых ответов, ничего такого не было", — объяснил Сейтосманов.