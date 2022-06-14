https://ria.ru/20220614/krym-1795161543.html

В Крыму пообещали разобраться в ситуации с отказом чинить машину военных

В Крыму пообещали разобраться в ситуации с отказом чинить машину военных - РИА Новости, 14.06.2022

В Крыму пообещали разобраться в ситуации с отказом чинить машину военных

Глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал разобраться с ситуацией, связанной с отказом обслуживать машину военных на одной из станций... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:10

2022-06-14T12:10

2022-06-14T16:39

специальная военная операция на украине

общество

республика крым

владимир константинов

украина

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пообещал разобраться с ситуацией, связанной с отказом обслуживать машину военных на одной из станций техобслуживания (СТО); владелец техстанции назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.Ранее в соцсетях появилось записанное одним из военнослужащих видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что "военным не помогают"."Из соцсетей узнал, что в поселке Видное Красногвардейского района на СТО отказали в обслуживании военнослужащим, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой "Z". Сделано это было по распоряжению хозяина, который, как выяснилось, является сторонником нацистского режима Украины. Обязательно детально, до последнего винтика, до последней гайки разберемся с этой ситуацией и с ее фигурантом", — написал Константинов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Владелец техстанции в Видном Вилен Сейтосманов опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором пояснил произошедшее, отметив, что он и его близкие поддерживают спецоперацию и помогают военным тем, "что в наших силах"."Несколько дней в соцсетях гуляет информация о том, что мы целенаправленно отказываемся предоставлять услуги по ремонту техники Вооруженных сил Российской Федерации. Это является большим недоразумением, так как с февраля месяца мы неоднократно помогали ребятам — военным Российской Федерации", — сказал он.По его словам, эпизод, получивший общественную огласку, произошел 11 июня в 11 часов ночи. "Ребята подъехали и попросили сделать им колесо (грузового автомобиля. — Прим. ред.), но так как технически мой сервис не подготовлен к этому, у меня нет оборудования для этого, нам пришлось им отказать. Никаких грубых ответов, ничего такого не было", — объяснил Сейтосманов.

https://ria.ru/20220513/raboty-1788317787.html

https://ria.ru/20220614/sabotazh-1795130920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, владимир константинов, украина, вооруженные силы рф