https://ria.ru/20220614/kostin-1795101712.html

Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем

Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем - РИА Новости, 14.06.2022

Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем

Мир может снова разделиться на "своих" и "чужих" из-за новой холодной войны, написал в колонке для РБК председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T01:24

2022-06-14T01:24

2022-06-14T10:17

экономика

владимир путин

москва

украина

евросоюз

втб

россия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/60/1560926002_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9d2dfca88da8b9a6f0fe72e25c9a345.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мир может снова разделиться на "своих" и "чужих" из-за новой холодной войны, написал в колонке для РБК председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.По его мнению, эпоха глобализации в ее прежнем виде завершилась, и Россию будут пытаться ограничивать в допуске на мировой рынок.Глава ВТБ предположил, что введенные против России санкции будут действовать долго, и банковскому сектору предстоит продолжить девалютизацию балансов.Костин также отметил, что интеграция страны в глобальный рынок и политические структуры происходила на условиях "вторичности", в результате не учитывались ее национальные интересы и равноправный диалог.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794592294.html

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794666673.html

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, москва, украина, евросоюз, втб, россия, санкции