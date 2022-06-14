01:24 14.06.2022 (обновлено: 10:17 14.06.2022)
Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем
Глава ВТБ Костин: мир будет снова поделен на "своих" и "чужих" из-за новой холодной войны
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мир может снова разделиться на "своих" и "чужих" из-за новой холодной войны, написал в колонке для РБК председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
По его мнению, эпоха глобализации в ее прежнем виде завершилась, и Россию будут пытаться ограничивать в допуске на мировой рынок.
"Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок, где действуют не наши правила, необходимо заслужить хорошим поведением (то есть "игрой по правилам"), следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила "красную карточку". Китай — пока "желтую", — считает Костин.
Глава ВТБ предположил, что введенные против России санкции будут действовать долго, и банковскому сектору предстоит продолжить девалютизацию балансов.
Костин также отметил, что интеграция страны в глобальный рынок и политические структуры происходила на условиях "вторичности", в результате не учитывались ее национальные интересы и равноправный диалог.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.