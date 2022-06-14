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Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем - РИА Новости, 14.06.2022
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Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем
Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем - РИА Новости, 14.06.2022
Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем
Мир может снова разделиться на "своих" и "чужих" из-за новой холодной войны, написал в колонке для РБК председатель правления банка ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T01:24
2022-06-14T10:17
экономика
владимир путин
москва
украина
евросоюз
втб
россия
санкции
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мир может снова разделиться на "своих" и "чужих" из-за новой холодной войны, написал в колонке для РБК председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.По его мнению, эпоха глобализации в ее прежнем виде завершилась, и Россию будут пытаться ограничивать в допуске на мировой рынок.Глава ВТБ предположил, что введенные против России санкции будут действовать долго, и банковскому сектору предстоит продолжить девалютизацию балансов.Костин также отметил, что интеграция страны в глобальный рынок и политические структуры происходила на условиях "вторичности", в результате не учитывались ее национальные интересы и равноправный диалог.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794592294.html
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экономика, владимир путин, москва, украина, евросоюз, втб, россия, санкции
01:24 14.06.2022 (обновлено: 10:17 14.06.2022)
 
Глава ВТБ рассказал, как разделится мир в будущем

Глава ВТБ Костин: мир будет снова поделен на "своих" и "чужих" из-за новой холодной войны

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Мир может снова разделиться на "своих" и "чужих" из-за новой холодной войны, написал в колонке для РБК председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
По его мнению, эпоха глобализации в ее прежнем виде завершилась, и Россию будут пытаться ограничивать в допуске на мировой рынок.

"Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих". Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок, где действуют не наши правила, необходимо заслужить хорошим поведением (то есть "игрой по правилам"), следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила "красную карточку". Китай — пока "желтую", — считает Костин.

Глава ВТБ предположил, что введенные против России санкции будут действовать долго, и банковскому сектору предстоит продолжить девалютизацию балансов.
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Костин также отметил, что интеграция страны в глобальный рынок и политические структуры происходила на условиях "вторичности", в результате не учитывались ее национальные интересы и равноправный диалог.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаВладимир ПутинМоскваУкраинаЕвросоюзВТБРоссияСанкции
 
 
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