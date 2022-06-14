https://ria.ru/20220614/kirgiziya-1795219074.html
Киргизия назвала ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной
Киргизия назвала ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной - РИА Новости, 14.06.2022
Киргизия назвала ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной
Киргизия и Таджикистан в ходе переговоров договорились отвести стянутые после утренней перестрелки дополнительные силы, но ситуация на границе остается... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:11
2022-06-14T15:11
2022-06-14T15:12
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БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан в ходе переговоров договорились отвести стянутые после утренней перестрелки дополнительные силы, но ситуация на границе остается напряженной, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре киргизской погранслужбы."По состоянию на 17.30 (14.30 мск - ред.) 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в местности Булак-Башы завершилась встреча пограничных представителей Киргизии по баткенскому направлению и Таджикистана по согдийскому направлению. Каждая из сторон высказала свои претензии по произошедшему утром вооруженному инциденту."Кыргызской стороной были представлены обоснованные аргументы относительно зачинщиков ситуации - таджикских пограничников", - заявили в пресс-службе.По данным ведомства, по итогам встречи пограничные представители двух республик договорились вернуть стянутые к месту инцидента дополнительные силы и средства в пункты их постоянной дислокации, обязать стороны закопать вырытые ранее окопы, не создавать препятствия для проведения сельскохозяйственных работ гражданами, чьи земельные участки находятся вблизи границы, уточнить маршруты движения пограничных нарядов в местности Булак-Башы и обязать начальников пограничных постов "Булак-Баши" и "Кех" ежедневно проводить встречи и обмениваться информацией об обстановке."В ближайшее время ожидается проведение еще одной встречи пограничных делегаций двух республик", - подытожили в пресс-службе.Ранее в погранслужбе Киргизии сообщили, что утром 14 июня пограничники вступили в перестрелку с бойцами погранвойск Таджикистана. В Бишкеке утверждают, что таджикистанцы первыми открыли огонь без причины в сторону киргизского погранпоста. В Таджикистане заявили, что в ходе перестрелки погиб один таджикский пограничник, три человека получили ранения.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20220614/perestrelka-1795110200.html
https://ria.ru/20220520/tadzhikistan-1789567474.html
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в мире, таджикистан, киргизия, бишкек
15:11 14.06.2022 (обновлено: 15:12 14.06.2022)
Киргизия назвала ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной
Киргизская погранслужба назвала ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной
БИШКЕК, 14 июн - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан в ходе переговоров договорились отвести стянутые после утренней перестрелки дополнительные силы, но ситуация на границе остается напряженной, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"По состоянию на 17.30 (14.30 мск - ред.) 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в местности Булак-Башы завершилась встреча пограничных представителей Киргизии
по баткенскому направлению и Таджикистана
по согдийскому направлению. Каждая из сторон высказала свои претензии по произошедшему утром вооруженному инциденту.
"Кыргызской стороной были представлены обоснованные аргументы относительно зачинщиков ситуации - таджикских пограничников", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, по итогам встречи пограничные представители двух республик договорились вернуть стянутые к месту инцидента дополнительные силы и средства в пункты их постоянной дислокации, обязать стороны закопать вырытые ранее окопы, не создавать препятствия для проведения сельскохозяйственных работ гражданами, чьи земельные участки находятся вблизи границы, уточнить маршруты движения пограничных нарядов в местности Булак-Башы и обязать начальников пограничных постов "Булак-Баши" и "Кех" ежедневно проводить встречи и обмениваться информацией об обстановке.
"В ближайшее время ожидается проведение еще одной встречи пограничных делегаций двух республик", - подытожили в пресс-службе.
Ранее в погранслужбе Киргизии сообщили, что утром 14 июня пограничники вступили в перестрелку с бойцами погранвойск Таджикистана. В Бишкеке
утверждают, что таджикистанцы первыми открыли огонь без причины в сторону киргизского погранпоста. В Таджикистане заявили, что в ходе перестрелки погиб один таджикский пограничник, три человека получили ранения.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.