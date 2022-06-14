Рейтинг@Mail.ru
Управлять судьбой и побеждать драконов: почему мы любим фильмы по сказкам - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220614/kino-1794639559.html
Управлять судьбой и побеждать драконов: почему мы любим фильмы по сказкам
Управлять судьбой и побеждать драконов: почему мы любим фильмы по сказкам - РИА Новости, 14.06.2022
Управлять судьбой и побеждать драконов: почему мы любим фильмы по сказкам
Десять лет назад вышла картина "Белоснежка и Охотник" по мотивам сказок братьев Гримм. В ролях — Кристен Стюарт, Шарлиз Терон, Крис Хемсворт. Это одна их многих РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:00
2022-06-14T08:01
гарри поттер
илья муромец
нью-йоркский университет
кристен стюарт
крис хемсворт
шарлиз терон
властелин колец
альфред хичкок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794623299_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_aef0a630ffa1edef6f61b9c8e1e9401c.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Десять лет назад вышла картина "Белоснежка и Охотник" по мотивам сказок братьев Гримм. В ролях — Кристен Стюарт, Шарлиз Терон, Крис Хемсворт. Это одна их многих успешных экранизаций, среди которых "Золушка", "Гарри Поттер", "Алиса в Стране чудес". Почему мы любим фильмы по сказочным сюжетам и какая от них польза — в материале РИА Новости.Обыкновенный геройПожалуй самое очевидное объяснение — механизм проекции. Отождествлять себя с главным героем, который часто оказывается самым обычным человеком, довольно просто.Зритель "примеряет" приключения, вдохновляется опытом персонажа или проводит параллели с собственной реальностью.В той же "Белоснежке и Охотнике" героиня Стюарт проходит опыт взросления и превращается из принцессы в умелого воина.Гарри Поттер и вовсе стал идолом: мальчик-сирота, который семь лет боролся со злом, узнавал мир и подлую человеческую натуру, но не перешел на темную сторону, покорил сердца миллионов зрителей. Недаром после выхода первой части в Британии спрос на очки в круглой оправе вырос в разы. Что уж говорить о волшебных палочках.Можно добавить франшизу по книгам Клайва Льюиса о Нарнии. Кто не мечтал найти потайной вход в сказочное королевство у себя в шкафу? А между тем обычные дети Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси, попав в выдуманную страну, победили злую колдунью, спасли мир, стали королями и королевами.Или возьмем Ивана из картины "Последний богатырь", в которой участник телешоу из Москва-Сити попадает в волшебное Белогорье, оказывается сыном Ильи Муромца и всех спасает.Терапия сказкамиВ прошлые века странствующих менестрелей и сказителей любили и почитали: считали их хранителями опыта — исторического, психологического. Теперь эту задачу выполняют режиссеры и продюсеры.Волшебство на экране отвлекает от проблем. Есть даже специальное направление в психологии — сказкотерапия. Как говорят специалисты, в любой непонятной ситуации главное — правильно подобрать историю.Потому что она объединяет сознательное и иррациональное, мир образов — с реальными эмоциональными переживаниями. За просмотром человеку удается осмыслить процесс взросления, межличностные отношения, стандарты поведения.Через волшебную фабулу можно проработать скрытые проблемы и нерешенные вопросы. Ведь сказка на примере обобщений демонстрирует, как действовать в том или ином случае.Бильбо из "Хоббита" или Фродо из "Властелина колец" не раз попадали в сложные ситуации, но всегда находили нужные лазейки.Героине "Алисы в Стране чудес" в исполнении Мии Васиковской не без помощи Шляпника и других сказочных персонажей удалось разрешить самые фантастические и странные загадки. Да и "Золушка", сыгранная Лили Джеймс, сумела встретиться с принцем, несмотря на козни мачехи (Кейт Бланшетт). Пусть сюжеты хорошо известны, но события, перенесенные на экран, воспринимаешь по-новому.Магия киноНекоторые режиссеры проводят специальные психологические исследования — выясняют, как выстраивать сцены, где использовать тот или иной звук, чтобы картина вызывала необходимые эмоции у зрителя, захватывала его. Так поступал, например, Альфред Хичкок.Полет над Большим Озером у Хогвартса на гиппогрифе, путешествие по удивительным Топким Болотам Малефисенты, вселенная Волшебника страны Оз, подводное царство Садко или сражения под стенами Минас Тирита — ради визуализации сказочных миров точно стоит посетить кинотеатр или посвятить несколько часов просмотру кино на ноутбуке.Спецэффекты делают такой опыт еще более впечатляющим. Благодаря современным технологиям зрителю не надо гадать, в чем особенность движений медвежонка Паддингтона, что за чешуя была у Смауга и как переливалась шерсть кролика Питера.
https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794623299_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_e0c598d5263d2a6e84834121eedc8b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гарри поттер, илья муромец, нью-йоркский университет, кристен стюарт, крис хемсворт, шарлиз терон, властелин колец, альфред хичкок, миа васиковска, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
08:00 14.06.2022 (обновлено: 08:01 14.06.2022)
 

Управлять судьбой и побеждать драконов: почему мы любим фильмы по сказкам

© Universal Pictures (2012)Постер фильма "Белоснежка и охотник"
Постер фильма Белоснежка и охотник
© Universal Pictures (2012)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Десять лет назад вышла картина "Белоснежка и Охотник" по мотивам сказок братьев Гримм. В ролях — Кристен Стюарт, Шарлиз Терон, Крис Хемсворт. Это одна их многих успешных экранизаций, среди которых "Золушка", "Гарри Поттер", "Алиса в Стране чудес". Почему мы любим фильмы по сказочным сюжетам и какая от них польза — в материале РИА Новости.

Обыкновенный герой

Пожалуй самое очевидное объяснение — механизм проекции. Отождествлять себя с главным героем, который часто оказывается самым обычным человеком, довольно просто.
Зритель "примеряет" приключения, вдохновляется опытом персонажа или проводит параллели с собственной реальностью.
В той же "Белоснежке и Охотнике" героиня Стюарт проходит опыт взросления и превращается из принцессы в умелого воина.
© Universal Pictures (2012)

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник"

Кадр из фильма Белоснежка и охотник
1 из 3

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник"

© Universal Pictures (2012)
© UPI RussiaШарлиз Терон в роли Королевы в фильме "Белоснежка и охотник"
Шарлиз Терон в роли Королевы в фильме Белоснежка и охотник
2 из 3
Шарлиз Терон в роли Королевы в фильме "Белоснежка и охотник"
© UPI Russia
© Фото : UPI RussiaКрис Хемсворт в фильме "Белоснежка и охотник"
Крис Хемсворт в фильме Белоснежка и охотник
3 из 3
Крис Хемсворт в фильме "Белоснежка и охотник"
© Фото : UPI Russia
1 из 3

Кадр из фильма "Белоснежка и охотник"

© Universal Pictures (2012)
2 из 3
Шарлиз Терон в роли Королевы в фильме "Белоснежка и охотник"
© UPI Russia
3 из 3
Крис Хемсворт в фильме "Белоснежка и охотник"
© Фото : UPI Russia
Гарри Поттер и вовсе стал идолом: мальчик-сирота, который семь лет боролся со злом, узнавал мир и подлую человеческую натуру, но не перешел на темную сторону, покорил сердца миллионов зрителей. Недаром после выхода первой части в Британии спрос на очки в круглой оправе вырос в разы. Что уж говорить о волшебных палочках.
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
1 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
© Heyday Films (2004)

Сцена из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Кадр из фильма Гарри Поттер и узник Азкабана
2 из 3

Сцена из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

© Heyday Films (2004)
© Cool Music (2007)

Фрагмент из фильма " Гарри Поттер и Орден феникса"

Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден феникса
3 из 3

Фрагмент из фильма " Гарри Поттер и Орден феникса"

© Cool Music (2007)
1 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
2 из 3

Сцена из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

© Heyday Films (2004)
3 из 3

Фрагмент из фильма " Гарри Поттер и Орден феникса"

© Cool Music (2007)
Можно добавить франшизу по книгам Клайва Льюиса о Нарнии. Кто не мечтал найти потайной вход в сказочное королевство у себя в шкафу? А между тем обычные дети Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси, попав в выдуманную страну, победили злую колдунью, спасли мир, стали королями и королевами.
© Walden Media/Walt Disney PicturesКадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"
Кадр из фльма Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф
© Walden Media/Walt Disney Pictures
Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф"
Или возьмем Ивана из картины "Последний богатырь", в которой участник телешоу из Москва-Сити попадает в волшебное Белогорье, оказывается сыном Ильи Муромца и всех спасает.

Терапия сказками

В прошлые века странствующих менестрелей и сказителей любили и почитали: считали их хранителями опыта — исторического, психологического. Теперь эту задачу выполняют режиссеры и продюсеры.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2012)Кадр из фильма "Хоббит: Неожиданное путешествие"
Кадр из фильма Хоббит: Неожиданное путешествие
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2012)
Кадр из фильма "Хоббит: Неожиданное путешествие"
Волшебство на экране отвлекает от проблем. Есть даже специальное направление в психологии — сказкотерапия. Как говорят специалисты, в любой непонятной ситуации главное — правильно подобрать историю.
Потому что она объединяет сознательное и иррациональное, мир образов — с реальными эмоциональными переживаниями. За просмотром человеку удается осмыслить процесс взросления, межличностные отношения, стандарты поведения.
© Walt Disney Productions (1951)Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес"
Кадр из мультфильма Алиса в стране чудес
© Walt Disney Productions (1951)
Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес"
Через волшебную фабулу можно проработать скрытые проблемы и нерешенные вопросы. Ведь сказка на примере обобщений демонстрирует, как действовать в том или ином случае.
Бильбо из "Хоббита" или Фродо из "Властелина колец" не раз попадали в сложные ситуации, но всегда находили нужные лазейки.
© Warner Bros. (2012)Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»
Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»
1 из 2
Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»
© Warner Bros. (2012)
© New Line Cinema (2001)

Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"

Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
2 из 2

Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"

© New Line Cinema (2001)
1 из 2
Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»
© Warner Bros. (2012)
2 из 2

Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"

© New Line Cinema (2001)
Героине "Алисы в Стране чудес" в исполнении Мии Васиковской не без помощи Шляпника и других сказочных персонажей удалось разрешить самые фантастические и странные загадки. Да и "Золушка", сыгранная Лили Джеймс, сумела встретиться с принцем, несмотря на козни мачехи (Кейт Бланшетт). Пусть сюжеты хорошо известны, но события, перенесенные на экран, воспринимаешь по-новому.
© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010

Миа Васиковска в фильме "Алиса в Стране чудес"(2010)

Миа Васиковска в фильме Алиса в стране чудес(2010)
1 из 3

Миа Васиковска в фильме "Алиса в Стране чудес"(2010)

© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010
© Walt Disney Pictures (2015)

Сцена из фильма "Золушка"

Кадр из фильма Золушка
2 из 3

Сцена из фильма "Золушка"

© Walt Disney Pictures (2015)
© Walt Disney Pictures (2015)

Фрагмент из фильма "Золушка"

Кадр из фильма Золушка
3 из 3

Фрагмент из фильма "Золушка"

© Walt Disney Pictures (2015)
1 из 3

Миа Васиковска в фильме "Алиса в Стране чудес"(2010)

© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010
2 из 3

Сцена из фильма "Золушка"

© Walt Disney Pictures (2015)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Золушка"

© Walt Disney Pictures (2015)

Магия кино

Некоторые режиссеры проводят специальные психологические исследования — выясняют, как выстраивать сцены, где использовать тот или иной звук, чтобы картина вызывала необходимые эмоции у зрителя, захватывала его. Так поступал, например, Альфред Хичкок.
© Фото : Metro-Goldwyn-MayerРежиссер Альфред Хичкок с актрисой Евой Мари Сэйнт
Режиссер Альфред Хичкок с актрисой Евой Мари Сэйнт - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : Metro-Goldwyn-Mayer
Режиссер Альфред Хичкок с актрисой Евой Мари Сэйнт

"Умение управлять реакциями разных областей мозга сделало его мастером манипулирования мыслями, — отмечают специалисты Нью-Йоркского университета. — Хичкок любил говорить, что для него творчество основано на точном изучении реакции зрителя".

© Warner Bros. Pictures (2004)Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"
Кадр из фильма Гарри Поттер и узник Азкабана
1 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"
© Warner Bros. Pictures (2004)
© Walt Disney Pictures (2014)

Сцена из фильма "Малефисента"

Кадр из фильма Малефисента
2 из 3

Сцена из фильма "Малефисента"

© Walt Disney Pictures (2014)
© New Line Cinema (2003)

Фрагмент из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"

Кадр из фильма Властелин колец: Возвращение короля
3 из 3

Фрагмент из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"

© New Line Cinema (2003)
1 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"
© Warner Bros. Pictures (2004)
2 из 3

Сцена из фильма "Малефисента"

© Walt Disney Pictures (2014)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Властелин колец: Возвращение короля"

© New Line Cinema (2003)
Полет над Большим Озером у Хогвартса на гиппогрифе, путешествие по удивительным Топким Болотам Малефисенты, вселенная Волшебника страны Оз, подводное царство Садко или сражения под стенами Минас Тирита — ради визуализации сказочных миров точно стоит посетить кинотеатр или посвятить несколько часов просмотру кино на ноутбуке.
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2013)Кадр из фильма "Хоббит: Пустошь Смауга"
Кадр из фильма Хоббит: Пустошь Смауга
1 из 3
Кадр из фильма "Хоббит: Пустошь Смауга"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2013)
© AP Photo / Sang TanАнглийский писатель и сценарист Майкл Бонд
Английский писатель и сценарист Майкл Бонд
2 из 3
Английский писатель и сценарист Майкл Бонд
© AP Photo / Sang Tan
© Sony Pictures Productions and Releasing RussiaКадр из мультфильма "Кролик Питер 2"
Кадр из мультфильма Кролик Питер 2
3 из 3
Кадр из мультфильма "Кролик Питер 2"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
1 из 3
Кадр из фильма "Хоббит: Пустошь Смауга"
© Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) (2013)
2 из 3
Английский писатель и сценарист Майкл Бонд
© AP Photo / Sang Tan
3 из 3
Кадр из мультфильма "Кролик Питер 2"
© Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Спецэффекты делают такой опыт еще более впечатляющим. Благодаря современным технологиям зрителю не надо гадать, в чем особенность движений медвежонка Паддингтона, что за чешуя была у Смауга и как переливалась шерсть кролика Питера.
Посетительница на выставке Петр Великий. Путешествия в Европу в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 08:00Культура
Модник, шутник, труженик: каким был Петр I, покажут в Историческом музее
 
КультураГарри ПоттерИлья МуромецНью-Йоркский университетКристен СтюартКрис ХемсвортШарлиз ТеронВластелин колецАльфред ХичкокМиа ВасиковскаКино и сериалыЗнаменитостичто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала