Управлять судьбой и побеждать драконов: почему мы любим фильмы по сказкам

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Десять лет назад вышла картина "Белоснежка и Охотник" по мотивам сказок братьев Гримм. В ролях — Кристен Стюарт, Шарлиз Терон, Крис Хемсворт. Это одна их многих успешных экранизаций, среди которых "Золушка", "Гарри Поттер", "Алиса в Стране чудес". Почему мы любим фильмы по сказочным сюжетам и какая от них польза — в материале РИА Новости.Обыкновенный геройПожалуй самое очевидное объяснение — механизм проекции. Отождествлять себя с главным героем, который часто оказывается самым обычным человеком, довольно просто.Зритель "примеряет" приключения, вдохновляется опытом персонажа или проводит параллели с собственной реальностью.В той же "Белоснежке и Охотнике" героиня Стюарт проходит опыт взросления и превращается из принцессы в умелого воина.Гарри Поттер и вовсе стал идолом: мальчик-сирота, который семь лет боролся со злом, узнавал мир и подлую человеческую натуру, но не перешел на темную сторону, покорил сердца миллионов зрителей. Недаром после выхода первой части в Британии спрос на очки в круглой оправе вырос в разы. Что уж говорить о волшебных палочках.Можно добавить франшизу по книгам Клайва Льюиса о Нарнии. Кто не мечтал найти потайной вход в сказочное королевство у себя в шкафу? А между тем обычные дети Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси, попав в выдуманную страну, победили злую колдунью, спасли мир, стали королями и королевами.Или возьмем Ивана из картины "Последний богатырь", в которой участник телешоу из Москва-Сити попадает в волшебное Белогорье, оказывается сыном Ильи Муромца и всех спасает.Терапия сказкамиВ прошлые века странствующих менестрелей и сказителей любили и почитали: считали их хранителями опыта — исторического, психологического. Теперь эту задачу выполняют режиссеры и продюсеры.Волшебство на экране отвлекает от проблем. Есть даже специальное направление в психологии — сказкотерапия. Как говорят специалисты, в любой непонятной ситуации главное — правильно подобрать историю.Потому что она объединяет сознательное и иррациональное, мир образов — с реальными эмоциональными переживаниями. За просмотром человеку удается осмыслить процесс взросления, межличностные отношения, стандарты поведения.Через волшебную фабулу можно проработать скрытые проблемы и нерешенные вопросы. Ведь сказка на примере обобщений демонстрирует, как действовать в том или ином случае.Бильбо из "Хоббита" или Фродо из "Властелина колец" не раз попадали в сложные ситуации, но всегда находили нужные лазейки.Героине "Алисы в Стране чудес" в исполнении Мии Васиковской не без помощи Шляпника и других сказочных персонажей удалось разрешить самые фантастические и странные загадки. Да и "Золушка", сыгранная Лили Джеймс, сумела встретиться с принцем, несмотря на козни мачехи (Кейт Бланшетт). Пусть сюжеты хорошо известны, но события, перенесенные на экран, воспринимаешь по-новому.Магия киноНекоторые режиссеры проводят специальные психологические исследования — выясняют, как выстраивать сцены, где использовать тот или иной звук, чтобы картина вызывала необходимые эмоции у зрителя, захватывала его. Так поступал, например, Альфред Хичкок.Полет над Большим Озером у Хогвартса на гиппогрифе, путешествие по удивительным Топким Болотам Малефисенты, вселенная Волшебника страны Оз, подводное царство Садко или сражения под стенами Минас Тирита — ради визуализации сказочных миров точно стоит посетить кинотеатр или посвятить несколько часов просмотру кино на ноутбуке.Спецэффекты делают такой опыт еще более впечатляющим. Благодаря современным технологиям зрителю не надо гадать, в чем особенность движений медвежонка Паддингтона, что за чешуя была у Смауга и как переливалась шерсть кролика Питера.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Десять лет назад вышла картина "Белоснежка и Охотник" по мотивам сказок братьев Гримм. В ролях — Кристен Стюарт, Шарлиз Терон, Крис Хемсворт. Это одна их многих успешных экранизаций, среди которых "Золушка", "Гарри Поттер", "Алиса в Стране чудес". Почему мы любим фильмы по сказочным сюжетам и какая от них польза — в материале РИА Новости.
Обыкновенный герой
Пожалуй самое очевидное объяснение — механизм проекции. Отождествлять себя с главным героем, который часто оказывается самым обычным человеком, довольно просто.
Зритель "примеряет" приключения, вдохновляется опытом персонажа или проводит параллели с собственной реальностью.
В той же "Белоснежке и Охотнике" героиня Стюарт проходит опыт взросления и превращается из принцессы в умелого воина.
Гарри Поттер и вовсе стал идолом: мальчик-сирота, который семь лет боролся со злом, узнавал мир и подлую человеческую натуру, но не перешел на темную сторону, покорил сердца миллионов зрителей. Недаром после выхода первой части в Британии спрос на очки в круглой оправе вырос в разы. Что уж говорить о волшебных палочках.
Можно добавить франшизу по книгам Клайва Льюиса о Нарнии. Кто не мечтал найти потайной вход в сказочное королевство у себя в шкафу? А между тем обычные дети Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси, попав в выдуманную страну, победили злую колдунью, спасли мир, стали королями и королевами.
Волшебство на экране отвлекает от проблем. Есть даже специальное направление в психологии — сказкотерапия. Как говорят специалисты, в любой непонятной ситуации главное — правильно подобрать историю.
Потому что она объединяет сознательное и иррациональное, мир образов — с реальными эмоциональными переживаниями. За просмотром человеку удается осмыслить процесс взросления, межличностные отношения, стандарты поведения.
Героине "Алисы в Стране чудес" в исполнении Мии Васиковской не без помощи Шляпника и других сказочных персонажей удалось разрешить самые фантастические и странные загадки. Да и "Золушка", сыгранная Лили Джеймс, сумела встретиться с принцем, несмотря на козни мачехи (Кейт Бланшетт). Пусть сюжеты хорошо известны, но события, перенесенные на экран, воспринимаешь по-новому.
Некоторые режиссеры проводят специальные психологические исследования — выясняют, как выстраивать сцены, где использовать тот или иной звук, чтобы картина вызывала необходимые эмоции у зрителя, захватывала его. Так поступал, например, Альфред Хичкок.
Режиссер Альфред Хичкок с актрисой Евой Мари Сэйнт
"Умение управлять реакциями разных областей мозга сделало его мастером манипулирования мыслями, — отмечают специалисты Нью-Йоркского университета. — Хичкок любил говорить, что для него творчество основано на точном изучении реакции зрителя".
Полет над Большим Озером у Хогвартса на гиппогрифе, путешествие по удивительным Топким Болотам Малефисенты, вселенная Волшебника страны Оз, подводное царство Садко или сражения под стенами Минас Тирита — ради визуализации сказочных миров точно стоит посетить кинотеатр или посвятить несколько часов просмотру кино на ноутбуке.
Спецэффекты делают такой опыт еще более впечатляющим. Благодаря современным технологиям зрителю не надо гадать, в чем особенность движений медвежонка Паддингтона, что за чешуя была у Смауга и как переливалась шерсть кролика Питера.
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