https://ria.ru/20220614/kiev-1795243485.html

Глава ВГА Херсонской области обвинил Киев во лжи

Глава ВГА Херсонской области обвинил Киев во лжи - РИА Новости, 14.06.2022

Глава ВГА Херсонской области обвинил Киев во лжи

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо на фоне появившихся сообщений о покушении на него заявил, что вся история украинской... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:28

2022-06-14T16:28

2022-06-14T16:28

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо на фоне появившихся сообщений о покушении на него заявил, что вся история украинской власти построена на лжи.Ранее в пресс-службе администрации заявили, что информация о взрыве автомобиля Сальдо не соответствует действительности, это очередной украинский вброс.Сальдо подчеркнул, что прочел в одном из Telegram-каналов, что его автомобиль якобы взорван возле облгосадминистрации и он едет прямиком в реанимацию."Вся история украинской власти построена на такой вот лжи. Посмотрите на меня. Я сейчас занимаюсь совершенно другим. Мы готовим социальные программы, готовим систему выплаты пенсий. Мы делаем все, чтобы люди, живущие в Херсонской области, не ощущали давления со стороны информационных каналов. Потому не дождетесь, господа лжецы и провокаторы", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220614/sabotazh-1795130920.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794990838.html

херсонская область

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