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Эксперт назвал уникальную черту кибервойны против России - РИА Новости, 14.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/kibervoyna-1795111556.html
Эксперт назвал уникальную черту кибервойны против России
Эксперт назвал уникальную черту кибервойны против России - РИА Новости, 14.06.2022
Эксперт назвал уникальную черту кибервойны против России
Единственным отличием кибервойны, которая ведется против России, от других подобных атак в интернете в том, что она координируется на государственном уровне со... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:18
2022-06-14T07:18
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
россия
индия
китай
сбербанк россии
сергей голованов
украина
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Единственным отличием кибервойны, которая ведется против России, от других подобных атак в интернете в том, что она координируется на государственном уровне со стороны Украины, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.По его словам, это не первый конфликт, во время которого активизируются хактивисты. Точно такой же был и в 2014 году, и в 2008 году. Похожее наблюдалось и в Эстонии, когда сносили памятник Воину-освободителю и переносилось кладбище советских солдат.Все остальное, что связанно с DDoS-атаками, рассылками вредоносных программ и так далее, — эксперты наблюдали "много-много раз", причем это было связано не только с Россией. Были конфликты и другие, например, между Пакистаном и Индией, Индией и Китаем, Китаем и Японией, добавил он.В мае зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/khakery-1795108990.html
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технологии, россия, индия, китай, сбербанк россии, сергей голованов , украина, пакистан, станислав кузнецов, москва
07:18 14.06.2022
 
Эксперт назвал уникальную черту кибервойны против России

Эксперт Голованов: кибервойна против России координируется Украиной на госуровне

© Фото предоставлено "Лабораторией Касперского"Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов
Главный эксперт Лаборатории Касперского Сергей Голованов
© Фото предоставлено "Лабораторией Касперского"
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Единственным отличием кибервойны, которая ведется против России, от других подобных атак в интернете в том, что она координируется на государственном уровне со стороны Украины, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
По его словам, это не первый конфликт, во время которого активизируются хактивисты. Точно такой же был и в 2014 году, и в 2008 году. Похожее наблюдалось и в Эстонии, когда сносили памятник Воину-освободителю и переносилось кладбище советских солдат.

"Естественно, что военные конфликты отражаются на конфликтах в интернете со всеми вытекающими из этого последствиями. Единственное, что после 24 февраля произошло новое – это то, что одна из сторон официально объявила, что создается IT-армия, пригласила в нее всех желающих и регулярно указывает цели для атак. Получается государственная координация на уровне министерства цифровой трансформации Украины. Такого раньше не было", — заявил Голованов.

Все остальное, что связанно с DDoS-атаками, рассылками вредоносных программ и так далее, — эксперты наблюдали "много-много раз", причем это было связано не только с Россией. Были конфликты и другие, например, между Пакистаном и Индией, Индией и Китаем, Китаем и Японией, добавил он.
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В мае зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Главный эксперт по кибербезопасности Лаборатории Касперского Сергей Голованов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииРоссияИндияКитайСбербанк РоссииСергей ГоловановУкраинаПакистанСтанислав КузнецовМосква
 
 
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