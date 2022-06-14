https://ria.ru/20220614/kibervoyna-1795111556.html

Эксперт назвал уникальную черту кибервойны против России

Эксперт назвал уникальную черту кибервойны против России - РИА Новости, 14.06.2022

Эксперт назвал уникальную черту кибервойны против России

Единственным отличием кибервойны, которая ведется против России, от других подобных атак в интернете в том, что она координируется на государственном уровне со... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:18

2022-06-14T07:18

2022-06-14T07:18

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

россия

индия

китай

сбербанк россии

сергей голованов

украина

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Единственным отличием кибервойны, которая ведется против России, от других подобных атак в интернете в том, что она координируется на государственном уровне со стороны Украины, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.По его словам, это не первый конфликт, во время которого активизируются хактивисты. Точно такой же был и в 2014 году, и в 2008 году. Похожее наблюдалось и в Эстонии, когда сносили памятник Воину-освободителю и переносилось кладбище советских солдат.Все остальное, что связанно с DDoS-атаками, рассылками вредоносных программ и так далее, — эксперты наблюдали "много-много раз", причем это было связано не только с Россией. Были конфликты и другие, например, между Пакистаном и Индией, Индией и Китаем, Китаем и Японией, добавил он.В мае зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/khakery-1795108990.html

https://ria.ru/20220614/kiberintsident-1795110668.html

россия

индия

китай

украина

пакистан

москва

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технологии, россия, индия, китай, сбербанк россии, сергей голованов , украина, пакистан, станислав кузнецов, москва