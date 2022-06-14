Эксперт назвал уникальную черту кибервойны против России
Эксперт Голованов: кибервойна против России координируется Украиной на госуровне
© Фото предоставлено "Лабораторией Касперского"Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов
© Фото предоставлено "Лабораторией Касперского"
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Единственным отличием кибервойны, которая ведется против России, от других подобных атак в интернете в том, что она координируется на государственном уровне со стороны Украины, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
По его словам, это не первый конфликт, во время которого активизируются хактивисты. Точно такой же был и в 2014 году, и в 2008 году. Похожее наблюдалось и в Эстонии, когда сносили памятник Воину-освободителю и переносилось кладбище советских солдат.
"Естественно, что военные конфликты отражаются на конфликтах в интернете со всеми вытекающими из этого последствиями. Единственное, что после 24 февраля произошло новое – это то, что одна из сторон официально объявила, что создается IT-армия, пригласила в нее всех желающих и регулярно указывает цели для атак. Получается государственная координация на уровне министерства цифровой трансформации Украины. Такого раньше не было", — заявил Голованов.
В мае зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.