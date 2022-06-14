https://ria.ru/20220614/khuliganstvo-1795306106.html
СК возбудил дело о хулиганстве после избиения подростками инвалида
СК возбудил дело о хулиганстве после избиения подростками инвалида - РИА Новости, 14.06.2022
СК возбудил дело о хулиганстве после избиения подростками инвалида
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижегородской области после избиения инвалида подростками, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:49
2022-06-14T19:49
2022-06-14T19:49
происшествия
россия
нижегородская область
дети
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижегородской области после избиения инвалида подростками, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ранее в местных СМИ было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над инвалидом, которые избивают его и демонстрируют на мобильный телефон руки в крови жертвы. Полиция разыскала подростков 2006, 2007 и 2009 годов рождения, двое из которых наносили удары мужчине, а один снимал происходящее.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка деятельности органам и учреждениям системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.Ранее в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области сообщили, что на родителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента с избиением инвалида подростками.
https://ria.ru/20220607/ubiystvo-1793663706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, дети, следственный комитет россии (ск рф)
СК возбудил дело о хулиганстве после избиения подростками инвалида
СК России возбудил дело о хулиганстве после избиения нижегородскими подростками инвалида
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости.
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижегородской области после избиения инвалида подростками, сообщает
региональное следственное управление СК РФ.
Ранее в местных СМИ было опубликовано видео издевательств нескольких подростков над инвалидом, которые избивают его и демонстрируют на мобильный телефон руки в крови жертвы. Полиция разыскала подростков 2006, 2007 и 2009 годов рождения, двое из которых наносили удары мужчине, а один снимал происходящее.
"По версии следствия, в ночное время 9 июня трое несовершеннолетних подростков в возрасте от 12 до 15 лет, находясь на улице Школьная села Темта Уренского района, беспричинно оскорбили и нанесли несколько ударов по лицу и телу 45-летнему местному жителю, который является инвалидом с детства", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство, совершенное группой лиц).
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка деятельности органам и учреждениям системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.
Ранее в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области
сообщили, что на родителей подростков составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента с избиением инвалида подростками.