10:10 14.06.2022 (обновлено: 11:05 14.06.2022)
Херсонские власти заявили, что регион безвозвратно стал российским
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал регион фактически безвозвратно российским
Горожане на праздновании Дня России в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Херсонская область навсегда останется российским регионом, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Мы уже безвозвратно Российская Федерация. Об этом нужно помнить, перестраиваться, получать паспорта граждан Российской Федерации и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо", — сказал он в видеообращении к землякам, опубликованном в Telegram-канале.
По его словам, Херсонщина — это благодатный край, который был освобожден практически без единого выстрела, без большого количества жертв и разрушений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.