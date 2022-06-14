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Херсонские власти заявили, что регион безвозвратно стал российским - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/kherson-1795128299.html
Херсонские власти заявили, что регион безвозвратно стал российским
Херсонские власти заявили, что регион безвозвратно стал российским - РИА Новости, 14.06.2022
Херсонские власти заявили, что регион безвозвратно стал российским
Херсонская область навсегда останется российским регионом, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:10
2022-06-14T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Херсонская область навсегда останется российским регионом, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, Херсонщина — это благодатный край, который был освобожден практически без единого выстрела, без большого количества жертв и разрушений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
10:10 14.06.2022 (обновлено: 11:05 14.06.2022)
 
Херсонские власти заявили, что регион безвозвратно стал российским

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов назвал регион фактически безвозвратно российским

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГорожане на праздновании Дня России в Херсоне
Горожане на праздновании Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Горожане на праздновании Дня России в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Херсонская область навсегда останется российским регионом, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы уже безвозвратно Российская Федерация. Об этом нужно помнить, перестраиваться, получать паспорта граждан Российской Федерации и помнить, что там нам будет действительно по-домашнему приятно и хорошо", — сказал он в видеообращении к землякам, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, Херсонщина — это благодатный край, который был освобожден практически без единого выстрела, без большого количества жертв и разрушений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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