https://ria.ru/20220614/kherson-1795128299.html

Херсонские власти заявили, что регион безвозвратно стал российским

Херсонские власти заявили, что регион безвозвратно стал российским - РИА Новости, 14.06.2022

Херсонские власти заявили, что регион безвозвратно стал российским

Херсонская область навсегда останется российским регионом, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:10

2022-06-14T10:10

2022-06-14T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

запорожская область

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Херсонская область навсегда останется российским регионом, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, Херсонщина — это благодатный край, который был освобожден практически без единого выстрела, без большого количества жертв и разрушений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

херсонская область

запорожская область

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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