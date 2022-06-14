https://ria.ru/20220614/khakery-1795235741.html
СМИ: иранские хакеры взломали электронную почту израильских чиновников
СМИ: иранские хакеры взломали электронную почту израильских чиновников - РИА Новости, 14.06.2022
СМИ: иранские хакеры взломали электронную почту израильских чиновников
Иранские хакеры взломали аккаунты электронной почты высокопоставленных израильских чиновников, сообщает издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на компанию... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:07
2022-06-14T16:07
2022-06-14T16:07
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Иранские хакеры взломали аккаунты электронной почты высокопоставленных израильских чиновников, сообщает издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на компанию Checkpoint.Как пишет издание, целью хакеров стали как бывшие, так и действующие высокопоставленные израильские чиновники, среди них, в частности, один из бывших лидеров израильских левых Ципи Ливни, объявившая о завершении политической карьеры в 2019 году.Хакеры развернули свою деятельность в декабре 2021 года, она продолжалась не менее шести месяцев.Они использовали поддельную личность отставного генерала израильской армии и бывшего посла Израиля в Вашингтоне, чтобы связаться с чиновниками.Хакеры использовали полученную информацию для продолжения и увеличения масштабов своего взлома, включая личную информацию высокопоставленных чиновников, паспорта и другие документы. Они использовали различные стратегии для получения информации, такие как фальшивые ссылки для проверки паролей и адресов электронной почты.Так, Ливни в декабре получила письмо от бывшего генерала армии Израиля, который предлагал ее открыть файл, используя ее личный пароль. Когда она связалась по телефону с генералом, он сказал ей, что не отправлял ей электронное письмо.Израильские службы безопасности проинформированы о случившемся.
https://ria.ru/20220526/izrail-1790751929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, ципи ливни, сша
СМИ: иранские хакеры взломали электронную почту израильских чиновников
Издание "Едиот Ахронот": иранские хакеры взломали электронную почту израильских чиновников
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн – РИА Новости. Иранские хакеры взломали аккаунты электронной почты высокопоставленных израильских чиновников, сообщает издание "Едиот Ахронот" со ссылкой на компанию Checkpoint.
Как пишет издание, целью хакеров стали как бывшие, так и действующие высокопоставленные израильские чиновники, среди них, в частности, один из бывших лидеров израильских левых Ципи Ливни
, объявившая о завершении политической карьеры в 2019 году.
Хакеры развернули свою деятельность в декабре 2021 года, она продолжалась не менее шести месяцев.
Они использовали поддельную личность отставного генерала израильской армии и бывшего посла Израиля
в Вашингтоне
, чтобы связаться с чиновниками.
Хакеры использовали полученную информацию для продолжения и увеличения масштабов своего взлома, включая личную информацию высокопоставленных чиновников, паспорта и другие документы. Они использовали различные стратегии для получения информации, такие как фальшивые ссылки для проверки паролей и адресов электронной почты.
Так, Ливни в декабре получила письмо от бывшего генерала армии Израиля, который предлагал ее открыть файл, используя ее личный пароль. Когда она связалась по телефону с генералом, он сказал ей, что не отправлял ей электронное письмо.
Израильские службы безопасности проинформированы о случившемся.