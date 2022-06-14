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Эксперт оценил количество хакеров, поддерживающих Россию в спецоперации - РИА Новости, 14.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/khakery-1795108990.html
Эксперт оценил количество хакеров, поддерживающих Россию в спецоперации
Эксперт оценил количество хакеров, поддерживающих Россию в спецоперации - РИА Новости, 14.06.2022
Эксперт оценил количество хакеров, поддерживающих Россию в спецоперации
Хакеров, которые встали на сторону России после начала спецоперации, меньше, чем тех, кто поддерживает Украину, это связано с тем, что русскоязычных... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T06:20
2022-06-14T06:20
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
владимир путин
россия
украина
донбасс
сергей голованов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Хакеров, которые встали на сторону России после начала спецоперации, меньше, чем тех, кто поддерживает Украину, это связано с тем, что русскоязычных специалистов в области информационной безопасности меньше, чем англоязычных, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского экономического форума главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Он указал, что доля киберинцидентов, связанных с политикой, после 24 февраля возросла — хакерами движет порыв навредить, а не заработать. Кроме того, различные группы принимают ту или иную сторону и общаются обычно либо в Telegram, либо в Twitter, но анонимно, в жизни они не пересекаются, рассказал эксперт.В одном из Telegram-каналов ведется список хакеров, участвующих в кибервойне на стороне России или Украины. По данным на конец мая, в ней около 70 группировок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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технологии, владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей голованов , москва
06:20 14.06.2022
 
Эксперт оценил количество хакеров, поддерживающих Россию в спецоперации

Эксперт Kaspersky Голованов: хакеров, поддерживающих Россию в спецоперации, меньшинство

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Хакеров, которые встали на сторону России после начала спецоперации, меньше, чем тех, кто поддерживает Украину, это связано с тем, что русскоязычных специалистов в области информационной безопасности меньше, чем англоязычных, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского экономического форума главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
Он указал, что доля киберинцидентов, связанных с политикой, после 24 февраля возросла — хакерами движет порыв навредить, а не заработать. Кроме того, различные группы принимают ту или иную сторону и общаются обычно либо в Telegram, либо в Twitter, но анонимно, в жизни они не пересекаются, рассказал эксперт.

"Если вы посмотрите на таблицу, которую ведут в открытых источниках, то вы увидите, что те, кто за Россию — в меньшинстве. Русскоязычных специалистов по информационной безопасности в мире намного меньше, чем англоязычных. Это факт", — сказал Голованов.

В одном из Telegram-каналов ведется список хакеров, участвующих в кибервойне на стороне России или Украины. По данным на конец мая, в ней около 70 группировок.
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
05:49Петербургский международный экономический форум — 2022
Каждая вторая "успешная" атака хакеров является фейком, заявил эксперт
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Девушка держит в руках банковскую карту для оплаты онлайн-покупок - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
05:10Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСергей ГоловановМосква
 
 
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