https://ria.ru/20220614/khakery-1795108990.html

Эксперт оценил количество хакеров, поддерживающих Россию в спецоперации

Эксперт оценил количество хакеров, поддерживающих Россию в спецоперации - РИА Новости, 14.06.2022

Эксперт оценил количество хакеров, поддерживающих Россию в спецоперации

Хакеров, которые встали на сторону России после начала спецоперации, меньше, чем тех, кто поддерживает Украину, это связано с тем, что русскоязычных... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T06:20

2022-06-14T06:20

2022-06-14T06:20

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

владимир путин

россия

украина

донбасс

сергей голованов

москва

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Хакеров, которые встали на сторону России после начала спецоперации, меньше, чем тех, кто поддерживает Украину, это связано с тем, что русскоязычных специалистов в области информационной безопасности меньше, чем англоязычных, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского экономического форума главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Он указал, что доля киберинцидентов, связанных с политикой, после 24 февраля возросла — хакерами движет порыв навредить, а не заработать. Кроме того, различные группы принимают ту или иную сторону и общаются обычно либо в Telegram, либо в Twitter, но анонимно, в жизни они не пересекаются, рассказал эксперт.В одном из Telegram-каналов ведется список хакеров, участвующих в кибервойне на стороне России или Украины. По данным на конец мая, в ней около 70 группировок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20220614/khakery-1795108006.html

https://ria.ru/20220614/karty-1795107078.html

россия

украина

донбасс

москва

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технологии, владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей голованов , москва