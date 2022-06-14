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Россия поддерживает курс руководства Казахстана, заявил посол в Нур-Султане
Россия поддерживает курс руководства Казахстана, заявил посол в Нур-Султане - РИА Новости, 14.06.2022
Россия поддерживает курс руководства Казахстана, заявил посол в Нур-Султане
Россия поддерживает стабильный внутри- и внешнеполитический курс, а также взвешенную и дальновидную позицию руководства Казахстана, заявил посол РФ в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:19
2022-06-14T16:19
2022-06-14T16:25
в мире
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 14 июн - РИА Новости. Россия поддерживает стабильный внутри- и внешнеполитический курс, а также взвешенную и дальновидную позицию руководства Казахстана, заявил посол РФ в Нур-Султане Алексей Бородавкин.Посольство РФ в Нур-Султане во вторник организовало прием по случаю празднования Дня России и 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами."Россия поддерживала, поддерживает и будет поддерживать братский Казахстан, стабильность его внутри- и внешнеполитического курса, взвешенную и дальновидную линию его руководства. Не теряет актуальности уже неоднократно повторявшееся президентом Касым-Жомартом Токаевым изречение о том, что мы, азиаты – или, перефразирую, евразийцы – должны держаться вместе", - сказал Бородавкин, выступая на приеме.По его словам, за 30 лет Россия и Казахстан многого достигли. "Тогда, в 1991 году, история поставила нас перед необходимостью выстраивать отношения на принципиально новых началах, и, как мне кажется, нашим странам это удалось. Сегодня Россия и Казахстан – ближайшие союзники и интеграционные партнеры. Нас объединяет славная общая история и самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница", - отметил он.Посол подчеркнул, что РФ и Казахстан твердо привержены взаимному уважению интересов, независимости, территориальной целостности и суверенитета друг друга.
https://ria.ru/20220614/krizis-1795111321.html
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в мире, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, нур-султан
16:19 14.06.2022 (обновлено: 16:25 14.06.2022)
Россия поддерживает курс руководства Казахстана, заявил посол в Нур-Султане
Посол Бородавкин: Россия поддерживает стабильный курс руководства Казахстана