https://ria.ru/20220614/kazakhstan-1795240511.html

Россия поддерживает курс руководства Казахстана, заявил посол в Нур-Султане

Россия поддерживает курс руководства Казахстана, заявил посол в Нур-Султане - РИА Новости, 14.06.2022

Россия поддерживает курс руководства Казахстана, заявил посол в Нур-Султане

Россия поддерживает стабильный внутри- и внешнеполитический курс, а также взвешенную и дальновидную позицию руководства Казахстана, заявил посол РФ в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:19

2022-06-14T16:19

2022-06-14T16:25

в мире

касым-жомарт токаев

россия

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 14 июн - РИА Новости. Россия поддерживает стабильный внутри- и внешнеполитический курс, а также взвешенную и дальновидную позицию руководства Казахстана, заявил посол РФ в Нур-Султане Алексей Бородавкин.Посольство РФ в Нур-Султане во вторник организовало прием по случаю празднования Дня России и 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами."Россия поддерживала, поддерживает и будет поддерживать братский Казахстан, стабильность его внутри- и внешнеполитического курса, взвешенную и дальновидную линию его руководства. Не теряет актуальности уже неоднократно повторявшееся президентом Касым-Жомартом Токаевым изречение о том, что мы, азиаты – или, перефразирую, евразийцы – должны держаться вместе", - сказал Бородавкин, выступая на приеме.По его словам, за 30 лет Россия и Казахстан многого достигли. "Тогда, в 1991 году, история поставила нас перед необходимостью выстраивать отношения на принципиально новых началах, и, как мне кажется, нашим странам это удалось. Сегодня Россия и Казахстан – ближайшие союзники и интеграционные партнеры. Нас объединяет славная общая история и самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница", - отметил он.Посол подчеркнул, что РФ и Казахстан твердо привержены взаимному уважению интересов, независимости, территориальной целостности и суверенитета друг друга.

https://ria.ru/20220614/krizis-1795111321.html

https://ria.ru/20220613/pmef-1794978402.html

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в мире, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, нур-султан