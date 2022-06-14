https://ria.ru/20220614/katyrin-1795132057.html

Сергей Катырин: большинство западных компаний не хотят уходить из России

Сергей Катырин: большинство западных компаний не хотят уходить из России - РИА Новости, 14.06.2022

Сергей Катырин: большинство западных компаний не хотят уходить из России

Многие отрасли российской экономики стоят на пороге тектонического сдвига из-за санкций и изменения логистических цепочек. Зачем нужен реестр потребностей... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:00

2022-06-14T12:00

2022-06-14T14:27

интервью

сергей катырин

россия

торгово-промышленная палата рф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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Многие отрасли российской экономики стоят на пороге тектонического сдвига из-за санкций и изменения логистических цепочек. Зачем нужен реестр потребностей отечественных предприятий, может ли Запад перекрыть России параллельный импорт, и почему нужно максимально осторожно подходить к вопросу введения внешнего управления для иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка, в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Беседовал Серго Кухианидзе.– Сергей Николаевич, санкционное давление на российский бизнес растет, мировая экономика на грани стагнации - каков настрой бизнеса в такой ситуации в преддверии ПМЭФ-2022?– Конечно, обострение отношений между Россией и коллективным Западом влияет на общую атмосферу мероприятия, тем не менее более 90 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ. Это свидетельство того, что за 25 лет форум стал одним из значимых деловых событий и по-прежнему остается ведущей площадкой для встреч представителей деловых кругов, обсуждения важнейших экономических вопросов, которые стоят перед нашей страной и миром в целом.Введенные против нашей страны ограничительные меры подтолкнули за собой целый клубок проблем: нарушение логистических и кооперационных цепочек, сложности со взаиморасчетами, изменение стоимости заемных средств и многое другое, все это – новая реальность, в которой мы вынуждены работать.– Какие проблемы сейчас стоят острее?– Сегодня многие компании озабочены риском столкнуться с серьезным дефицитом, связанным с тем, что запасы товаров, запчастей, комплектующих исчерпываются. Надо успеть возместить возможные потери, оперативно найти замену и, главное, по возможности наладить свое производство. А есть еще суперсовременное высокотехнологичное оборудование, и это тоже немалая проблема. Дело не только в том, что производство может вдруг остановиться из-за нехватки одной детали. В любой момент может быть прервано само программное обеспечение.Неудивительно, что к нам поступили предложения создать своего рода реестр потребностей всех секторов экономики, чтобы бизнес знал и понимал, что конкретно надо выпускать, чтобы нехватка какой-то детали не нарушила работу крупного предприятия, например, машиностроительного завода. Власти приняли уже немало важных решений, поддерживающих бизнес. Будут и новые, нормативно-правовая база должна оперативно учитывать все нюансы меняющейся ситуации.Еще одна серьезная проблема – дорогие кредиты, нехватка средств на техническое перевооружение, а без этого все обнаружившиеся дыры в импортозамещении сегодня просто не перекрыть.– Многие называют сейчас самой главной проблемой логистику, точнее ее отсутствие. Ведь из-за санкций нарушены многие транспортные цепочки доставки товаров, запчастей, комплектующих…– Это верно. ТПП объединяет различные компании, начиная от малого и среднего бизнеса и заканчивая крупными концернами, промышленными и финансовыми группами. Так вот на основе поступивших к нам обращений за последние три месяца можно сделать вывод, что изменение логистики – колоссальная проблема. Металлургические компании, к примеру, сейчас стоят на пороге тектонических изменений. После запрета на поставки в ЕС они вынуждены переориентироваться на восточное направление. Это потребует многократного увеличения дополнительных расходов, в том числе роста затрат на фрахт, быстрого развития экспортной логистики и инфраструктуры.Логистические сложности существенно повлияли также и на пищевую промышленность. К примеру, Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") и Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") отмечают, что отрасль столкнулась с проблемами поставок нового оборудования, сырья, упаковочных материалов, что может привести в результате к сокращению ассортимента.Из-за разрушенной логистики испытывает трудности и рыбная промышленность. Ассоциация добытчиков минтая уже предупредила о сложностях с замещением импортного лосося и тунца. Союз рыбопромышленников Севера сообщил, что российские добытчики краба испытывают затруднения со сбытом замороженного краба в США.– Недавно Renault, McDonald’s продали свои российские активы. Станет ли это теперь трендом среди 750 иностранных компаний, которые уже приостановили свою деятельность в стране после 24 февраля?– Говорить о том, что продажа российских активов станет трендом среди иностранных компаний, наверное, не хотелось бы. Большинство пока объявили лишь о приостановке работы, которая связана преимущественно с теми же логистическими трудностями. При этом важно, что компании остаются социально ответственными, продолжают выплачивать заработные платы российским сотрудникам и выполнять другие обязательства. Но в данном случае, как мы все понимаем, решение во многом зависит не от нас, и даже не от руководства компаний, так как огромное влияние на них оказывают зарубежные регуляторы, политики, общественность.– Хорошо, а вообще с западными компания сегодня ведется какая-то разъяснительная работа, с ними пытаются найти общий язык, убедить их остаться, или они предоставлены сами себе?– Очень плотно с западными компаниям-инвесторами работает Минпромторг, предметная работа ведется с каждой, так как они представляют собой крупных работодателей, на них "завязано" большое количество локальных поставщиков, малого и среднего бизнеса. Мы, со своей стороны, поддерживаем тесные контакты с зарубежными деловыми объединениями, работающими в нашей стране. Отмечу, в своем большинстве иностранные компании заинтересованы в продолжении работы в России, но хотели бы обеспечить снижение рисков для своей деятельности. В этой связи их беспокоит ряд обсуждаемых в Госдуме законопроектов. Например, сейчас там рассматривается законопроект о введении внешнего управления для иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка. По нашему мнению, к применению данного инструмента нужно подходить максимально осторожно. Но и не реагировать на ситуацию, когда многотысячные коллективы наших граждан отправлены в простой, власти, конечно, тоже не могут. Зарубежные коллеги передали нам свои комментарии и предложения, которые мы учли. Наши фактически совместные предложения были направлены в Госдуму и правительство.– Что происходит на российском рынке труда?– Несмотря на сложную экономическую ситуацию, говорить о каких-либо критических изменениях преждевременно. Ведущие российские онлайн-платформы для найма персонала пока не фиксируют существенных колебаний в рекрутинговых стратегиях российских компаний.По данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на 10 мая, в секторе МСП, например, трудилось почти 14,6 миллиона человек. Это на 5,3% меньше, чем в прошлом году. Вместе с тем, явную тенденцию к росту имеет в последнее время число самозанятых. Так, на конец апреля их число составляло почти 4,8 миллиона человек. Для сравнения: в конце апреля прошлого года эта цифра была в два раза меньше – 2,3 миллиона человек.– Что скажете о параллельном импорте, который не так давно легализовало правительство? Позволит ли он насытить наш рынок оригинальными товарами и снизить цены на реализуемую продукцию?– Необходимо понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, параллельный импорт – это ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы. Напомню, что дискуссия о легализации параллельного импорта идет уже больше 10 лет, в свое время предлагались различные пилотные проекты, в частности, по лекарствам и по автозапчастям.Новую актуальность вопрос параллельного импорта приобрел, понятно, после введения санкционных ограничений, а также заявлений иностранных компаний о приостановке деятельности в России либо о полном уходе с нашего рынка. В возникшей ситуации многие отечественные предприниматели, кому был нужен параллельный импорт, задумались, откуда могут быть поставки, с какими партнерами работать в этой части. Когда механизм был введен официально, им сразу начали пользоваться с учетом всей логистики, которую пришлось перестроить. Со временем механизм будет работать все активнее.Утвержденный Минпромторгом перечень товаров параллельного импорта включает на сегодняшний день более 50 позиций. Важно, что он не "закрытый", при этом представители ведомства неоднократно отмечали, что перечень этот может дополняться в зависимости от ситуации.Создание новых схем поставок за счет легализации параллельного импорта, конечно, позволит снизить риски дефицита и роста цен. Нельзя отрицать, что возможно определенное удорожание из-за более сложной логистики и схем закупок, но оно может быть компенсировано за счет конкуренции между поставщиками и отсутствия завышенных наценок официальных дилеров, многие из которых пользовались своим привилегированным положением.– Мы с таким оптимизмом говорим о параллельном импорте, а разве Запад не может чинить препятствия для ввоза в Россию всех этих оригинальных товаров?– Учитывая скорость принятия санкций в отношении нашей страны, все возможно. Касательно отдельных технически сложных и дорогостоящих позиций, включенных в перечень (ядерные реакторы, железнодорожные локомотивы, суда и тому подобное), то исключать попытки введения дополнительных ограничений здесь нельзя, но бизнес, думаю, при поддержке государства сможет найти выход.Важную роль в расширении применения механизма параллельного импорта призван выполнить внесенный в Госдуму законопроект, страхующий российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220611/reteyl-1794772007.html

https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794720292.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220612/fastfud-1794860855.html

https://na.ria.ru/20220610/professiya-1794337935.html

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791217148.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сергей катырин, россия, торгово-промышленная палата рф, петербургский международный экономический форум (фонд)