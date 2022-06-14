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Власти Запорожской области заявили об угрозе экологической катастрофы

Власти Запорожской области заявили об угрозе экологической катастрофы - РИА Новости, 14.06.2022

Власти Запорожской области заявили об угрозе экологической катастрофы

Работа Запорожского железорудного комбината заморожена, в случае остановки работниками завода откачки воды, через месяц вода в Запорожской и Херсонской областях РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:21

2022-06-14T15:21

2022-06-14T15:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Работа Запорожского железорудного комбината заморожена, в случае остановки работниками завода откачки воды, через месяц вода в Запорожской и Херсонской областях станет непригодной для питья, заявил во вторник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух."Если работники покинут завод и остановят работу по откачке воды, то почти через 26 дней с отметки минус 1020 ( метров – ред.) вода поднимется до отметки минус 30 метров. Шахта будет затоплена. Соответственно, все водоносные горизонты в нашем регионе, в Херсонской области, все, находящиеся на километровой глубине, в них попадет железо. Они перестанут быть такими, что можно из них будет использовать воду для питья и для технических целей", - сообщил Старух, слова которого приводит издание "Миг".По его словам, комбинат был одним из трех крупнейших налогоплательщиков в прошлом год, сейчас комбинат стоит, десятки тысяч людей не работают. "На объекте по-прежнему остаются работники. Они пытаются не допустить экологической катастрофы", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220614/zhiteli-1795206753.html

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в мире, владимир путин, россия, украина, херсонская область , жкх, ситуация в днр и лнр