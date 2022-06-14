https://ria.ru/20220614/kamery-1795103448.html

Старые камеры на дорогах смогут работать по новому стандарту после проверки

Старые камеры на дорогах смогут работать по новому стандарту после проверки - РИА Новости, 14.06.2022

Старые камеры на дорогах смогут работать по новому стандарту после проверки

Старые камеры фиксации нарушений на российских дорогах, введенные до утверждения новой редакции ГОСТа о работе дорожных комплексов, смогут работать до конца... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T02:56

2022-06-14T02:56

2022-06-14T02:56

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

москва

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Старые камеры фиксации нарушений на российских дорогах, введенные до утверждения новой редакции ГОСТа о работе дорожных комплексов, смогут работать до конца срока эксплуатации при согласовании с требованиями нового стандарта, сообщили РИА Новости в МВД РФ.МВД России подготовило проект (новую редакцию) ГОСТа комплексов фотовидеофиксации. В частности, в документе указаны возможные случаи фиксации нарушений, алгоритмы срабатывания камер и формируемые фотоматериалы.Кроме того, согласно проекту, камеры фиксации смогут распознавать перевернутые номерные знаки. Также рассматривается возможность их синхронизации со знаками переменной информации.В МВД также отметили, что сейчас идет обсуждение очередной редакции проекта ГОСТ с заинтересованными органами исполнительной власти, юридическими и физическими лицами.Газета "Коммерсант" писала, что ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации опасаются, что из-за нового ГОСТ многие камеры не будут допущены к эксплуатации.

https://ria.ru/20220610/shtraf-1794625929.html

https://ria.ru/20220608/shtraf-1793875298.html

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, москва