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Старые камеры на дорогах смогут работать по новому стандарту после проверки - РИА Новости, 14.06.2022
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Старые камеры на дорогах смогут работать по новому стандарту после проверки
Старые камеры на дорогах смогут работать по новому стандарту после проверки - РИА Новости, 14.06.2022
Старые камеры на дорогах смогут работать по новому стандарту после проверки
Старые камеры фиксации нарушений на российских дорогах, введенные до утверждения новой редакции ГОСТа о работе дорожных комплексов, смогут работать до конца... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T02:56
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россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Старые камеры фиксации нарушений на российских дорогах, введенные до утверждения новой редакции ГОСТа о работе дорожных комплексов, смогут работать до конца срока эксплуатации при согласовании с требованиями нового стандарта, сообщили РИА Новости в МВД РФ.МВД России подготовило проект (новую редакцию) ГОСТа комплексов фотовидеофиксации. В частности, в документе указаны возможные случаи фиксации нарушений, алгоритмы срабатывания камер и формируемые фотоматериалы.Кроме того, согласно проекту, камеры фиксации смогут распознавать перевернутые номерные знаки. Также рассматривается возможность их синхронизации со знаками переменной информации.В МВД также отметили, что сейчас идет обсуждение очередной редакции проекта ГОСТ с заинтересованными органами исполнительной власти, юридическими и физическими лицами.Газета "Коммерсант" писала, что ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации опасаются, что из-за нового ГОСТ многие камеры не будут допущены к эксплуатации.
https://ria.ru/20220610/shtraf-1794625929.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, москва
02:56 14.06.2022
 
Старые камеры на дорогах смогут работать по новому стандарту после проверки

МВД: старые камеры на дорогах России смогут работать после проверки по новому стандарту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Старые камеры фиксации нарушений на российских дорогах, введенные до утверждения новой редакции ГОСТа о работе дорожных комплексов, смогут работать до конца срока эксплуатации при согласовании с требованиями нового стандарта, сообщили РИА Новости в МВД РФ.
МВД России подготовило проект (новую редакцию) ГОСТа комплексов фотовидеофиксации. В частности, в документе указаны возможные случаи фиксации нарушений, алгоритмы срабатывания камер и формируемые фотоматериалы.
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Кроме того, согласно проекту, камеры фиксации смогут распознавать перевернутые номерные знаки. Также рассматривается возможность их синхронизации со знаками переменной информации.
"Камеры фотовидеофиксации, введенные в эксплуатацию до утверждения новой редакции ГОСТ Р, смогут функционировать до окончания предусмотренного срока эксплуатации при обязательном согласовании скорректированных технических условий в соответствии с требованиями нового ГОСТ Р 57144", — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
В МВД также отметили, что сейчас идет обсуждение очередной редакции проекта ГОСТ с заинтересованными органами исполнительной власти, юридическими и физическими лицами.
Газета "Коммерсант" писала, что ассоциации производителей и операторов систем фотовидеофиксации опасаются, что из-за нового ГОСТ многие камеры не будут допущены к эксплуатации.
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