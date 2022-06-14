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Ракеты "Калибр" уничтожили арсенал украинских войск в Черниговской области - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/kalibr-1795145056.html
Ракеты "Калибр" уничтожили арсенал украинских войск в Черниговской области
Ракеты "Калибр" уничтожили арсенал украинских войск в Черниговской области - РИА Новости, 14.06.2022
Ракеты "Калибр" уничтожили арсенал украинских войск в Черниговской области
Высокоточные ракеты "Калибр" уничтожили украинский арсенал оружия в районе Чернигова, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:26
2022-06-14T12:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
черниговская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высокоточные ракеты "Калибр" уничтожили украинский арсенал оружия в районе Чернигова, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков.Он также сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского в ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/donetsk-1795089037.html
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безопасность, россия, украина, черниговская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:26 14.06.2022 (обновлено: 12:08 14.06.2022)
 
Ракеты "Калибр" уничтожили арсенал украинских войск в Черниговской области

Минобороны сообщило об уничтожении украинского арсенала под Черниговом ракетами "Калибр"

© Минобороны РФРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии
© Минобороны РФ
Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высокоточные ракеты "Калибр" уничтожили украинский арсенал оружия в районе Чернигова, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", — сказал Конашенков.
Он также сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского в ЛНР.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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