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Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795274264.html
Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка
Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка - РИА Новости, 14.06.2022
Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удивился "подлой позиции некоторых европейских СМИ", которые перекладывают вину за обстрел Донецка с Украины на... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:58
2022-06-14T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
стефан дюжаррик
донецк (днр)
украина
россия
оон
нато
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удивился "подлой позиции некоторых европейских СМИ", которые перекладывают вину за обстрел Донецка с Украины на Россию, и предупредил о грядущем возмездии."Удивляет подлая позиция некоторых европейских СМИ. Так, например, один из немецких телеканалов сообщил об обстреле Донецка... с российской стороны", - добавил глава республики.По его мнению, таким образом Россия получает очевидное подтверждение, что против ДНР и ЛНР воюют не только Украина и НАТО, "но и СМИ, которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей".Не меньшее недоумение у главы Чечни вызвали комментарии ситуации с обстрелами ООН."ООН прокомментировала происшествие скромной формулировкой об "обеспокоенности". Не более. Их не волнуют тысячи жизней мирных граждан Донбасса. И ничего удивительного для меня тут нет. Ради размещения натовских ракет на этой земле Запад готов руками украинских артиллеристов уничтожать мирное население. Но будьте уверены, возмездие близко", - резюмировал Кадыров.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права.А заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь возмутился отсутствием реакции западных СМИ на этот обстрел – "всех этих "Би-Би-Си", "Рейтер", "Франс Пресс" и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе".
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в мире, стефан дюжаррик, донецк (днр), украина, россия, оон, нато, би-би-си
17:58 14.06.2022
 
Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка

Кадыров осудил позицию ряда европейских СМИ, которые обвинили Россию в обстреле ДНР

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удивился "подлой позиции некоторых европейских СМИ", которые перекладывают вину за обстрел Донецка с Украины на Россию, и предупредил о грядущем возмездии.
"Обстрел рынка Донецка не мог быть случайным. Украинские оккупанты ведут прицельный артиллерийский огонь по самым незащищенным и людным точкам. Трое человек, включая ребенка, погибли накануне после обстрела Майского рынка, 10 получили ранения. Еще один снаряд попал в крышу роддома Донецка", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
"Удивляет подлая позиция некоторых европейских СМИ. Так, например, один из немецких телеканалов сообщил об обстреле Донецка... с российской стороны", - добавил глава республики.
По его мнению, таким образом Россия получает очевидное подтверждение, что против ДНР и ЛНР воюют не только Украина и НАТО, "но и СМИ, которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей".
Не меньшее недоумение у главы Чечни вызвали комментарии ситуации с обстрелами ООН.
"ООН прокомментировала происшествие скромной формулировкой об "обеспокоенности". Не более. Их не волнуют тысячи жизней мирных граждан Донбасса. И ничего удивительного для меня тут нет. Ради размещения натовских ракет на этой земле Запад готов руками украинских артиллеристов уничтожать мирное население. Но будьте уверены, возмездие близко", - резюмировал Кадыров.
"Все это ужасно и страшно": жестокие обстрелы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

Пожарные расчеты МЧС ДНР тушат пожар в Киевском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно, разбитое в результате обстрелов ВСУ Донецка.
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

Мужчина выносит уцелевшие вещи из дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

Крыша Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, разрушенная в результате попадания снаряда ВСУ. Рожениц эвакуировали в подвал
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания. Рожениц эвакуировали в подвал
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

Сотрудник МЧС ДНР на стреле пожарной машины во время ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ Донецка
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

Сотрудники МЧС ДНР в квартире после тушения пожара, возникшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 12

Нынешние обстрелы оказались для Донецка самыми сильными с 2015 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обстреливался почти весь город, но больше всех досталось Пролетарскому, Куйбышевскому, Петровскому и Киевскому районам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

ВСУ вели огонь по городу с применением ствольной и реактивной артиллерии. Зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

От ударов пострадали жилые дома, больницы, гимназии, ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Снаряд попал в крышу родильного дома, рожениц пришлось эвакуировать в подвал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Сообщения об обстреле роддома в Донецке вызвали чрезвычайную обеспокоенность в ООН.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Прогремели взрывы на рынке в Буденновском районе. "Все это ужасно и страшно", — рассказал репортер Павел Кукушкин, который оказался их очевидцем и помогал вытаскивать раненых.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 12

Всего в результате обстрелов Донецка повреждены 69 домостроений и 26 объектов гражданской инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

За сутки из-за обстрелов погибли пять жителей Донецка, пострадали еще около 40.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Обстрелы были спланированной операцией украинских сил по уничтожению гражданского населения, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

В Кремле назвали обстрелы в Донбассе со стороны Украины варварскими.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

После обстрелов Донецка глава ДНР Денис Пушилин запросил у России "дополнительные союзнические силы".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права.
А заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь возмутился отсутствием реакции западных СМИ на этот обстрел – "всех этих "Би-Би-Си", "Рейтер", "Франс Пресс" и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтефан ДюжаррикДонецк (ДНР)УкраинаРоссияООННАТОБи-би-си
 
 
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