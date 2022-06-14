https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795274264.html

Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка

Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка - РИА Новости, 14.06.2022

Кадырова возмутила "подлая позиция европейских СМИ" по обстрелу Донецка

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удивился "подлой позиции некоторых европейских СМИ", которые перекладывают вину за обстрел Донецка с Украины на... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:58

2022-06-14T17:58

2022-06-14T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

стефан дюжаррик

донецк (днр)

украина

россия

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760904_0:245:2270:1522_1920x0_80_0_0_fdbc430da76c278269036b70f0d41292.jpg

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удивился "подлой позиции некоторых европейских СМИ", которые перекладывают вину за обстрел Донецка с Украины на Россию, и предупредил о грядущем возмездии."Удивляет подлая позиция некоторых европейских СМИ. Так, например, один из немецких телеканалов сообщил об обстреле Донецка... с российской стороны", - добавил глава республики.По его мнению, таким образом Россия получает очевидное подтверждение, что против ДНР и ЛНР воюют не только Украина и НАТО, "но и СМИ, которые приписывают военные преступления украинской хунты российской армии освободителей".Не меньшее недоумение у главы Чечни вызвали комментарии ситуации с обстрелами ООН."ООН прокомментировала происшествие скромной формулировкой об "обеспокоенности". Не более. Их не волнуют тысячи жизней мирных граждан Донбасса. И ничего удивительного для меня тут нет. Ради размещения натовских ракет на этой земле Запад готов руками украинских артиллеристов уничтожать мирное население. Но будьте уверены, возмездие близко", - резюмировал Кадыров.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права.А заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь возмутился отсутствием реакции западных СМИ на этот обстрел – "всех этих "Би-Би-Си", "Рейтер", "Франс Пресс" и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе".

донецк (днр)

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стефан дюжаррик, донецк (днр), украина, россия, оон, нато, би-би-си