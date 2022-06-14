https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795243313.html

Кадыров рассказал, как украинские военные наткнулись на засаду чеченцев

Кадыров рассказал, как украинские военные наткнулись на засаду чеченцев - РИА Новости, 14.06.2022

Кадыров рассказал, как украинские военные наткнулись на засаду чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник рассказал о случае в промзоне Северодонецка в ЛНР, когда украинские военные наткнулись на засаду чеченского подразделения... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:27

2022-06-14T16:27

2022-06-14T16:27

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник рассказал о случае в промзоне Северодонецка в ЛНР, когда украинские военные наткнулись на засаду чеченского подразделения "Ахмат"."Хочу прикольную вещь рассказать вам. Вчера на Северодонецк на промку залетела такая шикарная, мощная группа - военные. Примерно, я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там "Ахмат". В засаде. И как дали по ним. Они так убежали оттуда, своих "двухсотых" [убитых], "трехсотых" [раненых] еле-еле забросали в машину и улетели", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."Это вам не сказки", - добавил Кадыров и посоветовал снимать фильмы в Киеве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795154997.html

луганская народная республика

северодонецк

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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