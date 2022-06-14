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Кадыров рассказал, как украинские военные наткнулись на засаду чеченцев - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795243313.html
Кадыров рассказал, как украинские военные наткнулись на засаду чеченцев
Кадыров рассказал, как украинские военные наткнулись на засаду чеченцев - РИА Новости, 14.06.2022
Кадыров рассказал, как украинские военные наткнулись на засаду чеченцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник рассказал о случае в промзоне Северодонецка в ЛНР, когда украинские военные наткнулись на засаду чеченского подразделения... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:27
2022-06-14T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник рассказал о случае в промзоне Северодонецка в ЛНР, когда украинские военные наткнулись на засаду чеченского подразделения "Ахмат"."Хочу прикольную вещь рассказать вам. Вчера на Северодонецк на промку залетела такая шикарная, мощная группа - военные. Примерно, я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там "Ахмат". В засаде. И как дали по ним. Они так убежали оттуда, своих "двухсотых" [убитых], "трехсотых" [раненых] еле-еле забросали в машину и улетели", - написал Кадыров в своем Telegram-канале."Это вам не сказки", - добавил Кадыров и посоветовал снимать фильмы в Киеве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795154997.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
16:27 14.06.2022
 
Кадыров рассказал, как украинские военные наткнулись на засаду чеченцев

Кадыров рассказал о случае в Северодонецке, как ВСУ наткнулись на засаду чеченцев

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник рассказал о случае в промзоне Северодонецка в ЛНР, когда украинские военные наткнулись на засаду чеченского подразделения "Ахмат".
"Хочу прикольную вещь рассказать вам. Вчера на Северодонецк на промку залетела такая шикарная, мощная группа - военные. Примерно, я думаю, что они хотели фильм снять. Залетели, как вышли из машины, потом забежали в здание. Не тут-то было. А там "Ахмат". В засаде. И как дали по ним. Они так убежали оттуда, своих "двухсотых" [убитых], "трехсотых" [раненых] еле-еле забросали в машину и улетели", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадры работы группы разведчиков во главе с командиром полка Мусой Ахматовым
Вчера, 11:58Специальная военная операция на Украине
Кадыров опубликовал кадры работы отряда разведчиков в Донбассе
"Это вам не сказки", - добавил Кадыров и посоветовал снимать фильмы в Киеве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЧеченская республика (Чечня)Рамзан Кадыров
 
 
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