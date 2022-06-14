https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795154997.html
Кадыров опубликовал кадры работы отряда разведчиков в Донбассе
Кадыров опубликовал кадры работы отряда разведчиков в Донбассе - РИА Новости, 14.06.2022
Кадыров опубликовал кадры работы отряда разведчиков в Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры работы подразделения разведчиков в Донбассе во главе с Мусой Ахматовым. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:58
2022-06-14T11:58
2022-06-14T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 14 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры работы подразделения разведчиков в Донбассе во главе с Мусой Ахматовым."Командир полка ППСП УМВД России по городу Грозному Муса Ахматов вместе с боевыми товарищами очень тщательно проверяет каждый уголок, где, предположительно, может укрываться противник. Ни одна бандеровская и националистическая шваль не скроется от зоркого глаза Мусы", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.По словам главы республики, работа разведчиков всегда сопряжена с высоким риском.Он добавил, что "очередная вылазка разведчиков завершилась успешно". Им удалось обнаружить противника, "теперь дело за штурмовыми отрядами и артиллерией".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/kadyrov-1795094419.html
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Кадры работы группы разведчиков во главе с командиром полка Мусой Ахматовым
Кадыров опубликовал кадры охоты на "бандеровскую шваль" в Донбассе
2022-06-14T11:58
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PT1M36S
РИА Новости
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в мире, россия, донбасс, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф
11:58 14.06.2022 (обновлено: 12:56 14.06.2022)
Кадыров опубликовал кадры работы отряда разведчиков в Донбассе
Кадыров опубликовал кадры работы разведчиков против "бандеровской швали" в Донбассе