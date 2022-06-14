https://ria.ru/20220614/kadyrov-1795154997.html

Кадыров опубликовал кадры работы отряда разведчиков в Донбассе

Кадыров опубликовал кадры работы отряда разведчиков в Донбассе - РИА Новости, 14.06.2022

Кадыров опубликовал кадры работы отряда разведчиков в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры работы подразделения разведчиков в Донбассе во главе с Мусой Ахматовым. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:58

2022-06-14T11:58

2022-06-14T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795171748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1caeb98fc92aece605ac09b36b012f62.jpg

ГРОЗНЫЙ, 14 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры работы подразделения разведчиков в Донбассе во главе с Мусой Ахматовым."Командир полка ППСП УМВД России по городу Грозному Муса Ахматов вместе с боевыми товарищами очень тщательно проверяет каждый уголок, где, предположительно, может укрываться противник. Ни одна бандеровская и националистическая шваль не скроется от зоркого глаза Мусы", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.По словам главы республики, работа разведчиков всегда сопряжена с высоким риском.Он добавил, что "очередная вылазка разведчиков завершилась успешно". Им удалось обнаружить противника, "теперь дело за штурмовыми отрядами и артиллерией".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/kadyrov-1795094419.html

https://ria.ru/20220613/obschestvo-1795047482.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры работы группы разведчиков во главе с командиром полка Мусой Ахматовым Кадыров опубликовал кадры охоты на "бандеровскую шваль" в Донбассе 2022-06-14T11:58 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф