https://ria.ru/20220614/kadry-1795256958.html

Эксперты на ПМЭФ обсудят вопрос квалифицированных кадров в экономике

Эксперты на ПМЭФ обсудят вопрос квалифицированных кадров в экономике - РИА Новости, 14.06.2022

Эксперты на ПМЭФ обсудят вопрос квалифицированных кадров в экономике

На полях юбилейного 25 Петербургского международного экономического форума 16 июня 2022 года состоится панельная дискуссия "Как обеспечить российскую экономику... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:10

2022-06-14T17:10

2022-06-14T17:10

санкт-петербург

фонд "росконгресс"

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На полях юбилейного 25 Петербургского международного экономического форума 16 июня 2022 года состоится панельная дискуссия "Как обеспечить российскую экономику квалифицированными кадрами?", сообщает Фонд Росконгресс.Вопрос "квалификационной ямы" - несоответствием навыков и компетенций сотрудников требованиям бизнеса с каждым годом - становится все острее.Президентом России поддержана реализация стратегической инициативы социально-экономического развития "Профессионалитет". Инициатива направлена на комплексную перезагрузку всей системы среднего профессионального образования. Ключевая задача – обеспечить подготовку специалистов по реально востребованным профессиям и специальностям в сокращенные сроки. Это позволит выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда, обеспечить занятость выпускников и, как следствие, придать новый импульс развитию региональных экономик.С 1 сентября 2022 года в образовательно-производственных центрах будут обучаться 150 тысяч студентов. В первую очередь, речь идет об основных рабочих профессиях и специальностях в таких областях, как металлургия, фармацевтика, нефтехимическая промышленность и транспорт. В условиях импортозамещения новый подход, заложенный в проекте, позволит решить вопрос адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики.Как привлечь работодателей к активному содержательному сотрудничеству с образовательными организациями? Как бизнес может способствовать более качественной подготовке кадров? Как повысить удовлетворенность работодателей уровнем подготовки выпускников СПО? Как создать условия для освоения принципиально новых профессиональных навыков и компетенций? Как сократить сроки и повысить эффективность адаптации новых кадров на производстве?Эти вопросы в ходе дискуссии "Как обеспечить российскую экономику квалифицированными кадрами?" обсудят представители министерств и ведомств, государственных и частных компаний, сообщает Фонд Росконгресс.

https://ria.ru/20220614/beglov-1795233121.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, фонд "росконгресс", пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)