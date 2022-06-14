https://ria.ru/20220614/javelin-1795299559.html
ПТРК Javelin не эффективны на Украине, сообщили СМИ
ПТРК Javelin не эффективны на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
ПТРК Javelin не эффективны на Украине, сообщили СМИ
ПТРК Javelin, поставляемые США на Украину, теряют эффективность из-за полного отсутствия технической поддержки, пишет Washington Post со ссылкой на ветеранов... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T19:11
2022-06-14T19:11
2022-06-14T19:11
специальная военная операция на украине
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сша
javelin (птрк)
технологии
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ПТРК Javelin, поставляемые США на Украину, теряют эффективность из-за полного отсутствия технической поддержки, пишет Washington Post со ссылкой на ветеранов американской армии.Один из таких ветеранов, инструктор-волонтер Марк Хейворд, рассказал о комплектах Javelin, считавшихся сломанными, пока не выяснилось, что причина их нерабочего состояния - Google Translate, с помощью которого украинские солдаты были вынуждены переводить нелокализованную инструкцию пользователя.Как отмечается, системы Javelin гораздо сложнее в использовании, чем другие виды переносных ракет. Для ее работы требуются батареи и аргоновый охлаждающий агент, а в комплект поставки входит 258-страничный мануал. Идет ли речь именно о нем в случае сбоя ПТРК из-за неправильного перевода Google Translate, издание не уточняет.Кроме того, Хейворд указал, что украинские пользователи Javelin лишены возможности звонить в колл-центры или на "горячую линию", которые зарекомендовали себя как важный ресурс для американских войск, не способных самостоятельно устранить неполадки.По словам Хейворда, в поставках Javelin также отсутствуют две компьютерные программы, которые армия США считает основополагающими в программе обучения этой системе. Одна из них - это руководство по базовым навыкам, в котором подробно описана многоступенчатая последовательность запуска. Это обязательный курс обучения для американских военных, специализирующихся на таком оружии. Другая представляет собой комплект для тактической подготовки, с помощью которого американские войска имитируют боевые действия в ходе полевых учений.
https://ria.ru/20220614/himars-1795289465.html
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, javelin (птрк), технологии, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
ПТРК Javelin не эффективны на Украине, сообщили СМИ
Washington Post: Javelin теряют эффективность на Украине из-за отсутствия техподдержки
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
ПТРК Javelin, поставляемые США на Украину, теряют эффективность из-за полного отсутствия технической поддержки, пишет
Washington Post со ссылкой на ветеранов американской армии.
Один из таких ветеранов, инструктор-волонтер Марк Хейворд, рассказал о комплектах Javelin, считавшихся сломанными, пока не выяснилось, что причина их нерабочего состояния - Google Translate, с помощью которого украинские солдаты были вынуждены переводить нелокализованную инструкцию пользователя.
Как отмечается, системы Javelin гораздо сложнее в использовании, чем другие виды переносных ракет. Для ее работы требуются батареи и аргоновый охлаждающий агент, а в комплект поставки входит 258-страничный мануал. Идет ли речь именно о нем в случае сбоя ПТРК из-за неправильного перевода Google Translate, издание не уточняет.
Кроме того, Хейворд указал, что украинские пользователи Javelin лишены возможности звонить в колл-центры или на "горячую линию", которые зарекомендовали себя как важный ресурс для американских войск, не способных самостоятельно устранить неполадки.
По словам Хейворда, в поставках Javelin также отсутствуют две компьютерные программы, которые армия США считает основополагающими в программе обучения этой системе. Одна из них - это руководство по базовым навыкам, в котором подробно описана многоступенчатая последовательность запуска. Это обязательный курс обучения для американских военных, специализирующихся на таком оружии. Другая представляет собой комплект для тактической подготовки, с помощью которого американские войска имитируют боевые действия в ходе полевых учений.