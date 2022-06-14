https://ria.ru/20220614/izdaniya-1795247682.html

В Раде предложили запретить ввоз издательской продукции из России

В Раде предложили запретить ввоз издательской продукции из России - РИА Новости, 14.06.2022

В Раде предложили запретить ввоз издательской продукции из России

Законопроект, предлагающий запретить ввоз и распространение на Украине издательской продукции из РФ и Белоруссии, а также книг, написанных гражданами России,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:41

2022-06-14T16:41

2022-06-14T16:41

украина

верховная рада украины

руслан стефанчук

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Законопроект, предлагающий запретить ввоз и распространение на Украине издательской продукции из РФ и Белоруссии, а также книг, написанных гражданами России, внесен в Верховную раду.Законопроектом предлагает внести ряд изменений в законы "об издательском деле", "о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности"."В результате этих изменений будет запрещен ввоз и распространение в Украине издательской продукции из Российской Федерации, Беларуси, временно оккупированных территорий Украины. Ранее выданные разрешения на ввоз и распространение такой продукции отменяются", - говорится в тексте пояснительной записки на сайте украинского парламента.Еще один из пунктов – запрет на ввоз и распространение книг, "авторы которых есть или были в любой период после 1991 года гражданами государства-агрессора".Кроме того, законопроектом предлагается ввести разрешительный порядок ввоза из других стран изданий, выпущенных на русском языке.Среди инициаторов законопроекта спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев, Александр Корниенко, Елена Кондратюк.

https://ria.ru/20220610/gosizmena-1794535321.html

https://ria.ru/20220614/nezavisimost-1795109141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, верховная рада украины, руслан стефанчук, александр корниенко, белоруссия, россия, в мире