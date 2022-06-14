https://ria.ru/20220614/ii-1795109596.html

Российские ученые научили искусственный интеллект подбирать косметику

Российские ученые научили искусственный интеллект подбирать косметику - РИА Новости, 14.06.2022

Российские ученые научили искусственный интеллект подбирать косметику

Российские ученые разработали систему, которая подбирает оптимальный уход за кожей лица, ногтями и волосами, основываясь на научно доказанных свойствах... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T06:38

2022-06-14T06:38

2022-06-14T06:38

технологии

искусственный интеллект

россия

москва

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российские ученые разработали систему, которая подбирает оптимальный уход за кожей лица, ногтями и волосами, основываясь на научно доказанных свойствах косметики и витаминов, а не на бренде, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).Система работает на основе базы данных и фотографии, загруженной пользователем в систему, после обработки которых подбирает оптимальный уход для проблемной зоны. "Всего в базе собрано более 250 тысяч фотографий с проблемами кожи, 65 тысяч фотографий с проблемами ногтей, 60 тысяч лиц и 11 тысяч косметических ингредиентов", — отметили в пресс-службе."Сегодня в мире есть два конкурента нашему продукту с хорошими технологиями анализа проблем лиц, и которые, как и мы, ориентируются на маркетплейсы. В отличие от них, мы подбираем уход по ингредиентам с научно доказанными свойствами, а не по брендам, ежемесячно отслеживаем динамику изменений и корректируем уход, выявляем проблемы различных зон, первые уже внедряем эту технологию в ритейл, а не для одного бренда", — рассказал лидер проекта Евгений Соболев.Кроме того, он отметил, что наработки предыдущего проекта по анализу кожи на предмет COVID-19 легли в основу текущей разработки. "По результатам технического запуска мы смогли значительно увеличить продажи косметики для лица", — добавил Соболев.Проект заявлен для участия в акселераторе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2022", который пройдет с 5 по 20 июля в Севастополе.

https://ria.ru/20211203/ii-1761943034.html

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технологии, искусственный интеллект, россия, москва, национальная технологическая инициатива (нти)