https://ria.ru/20220614/himars-1795289465.html

Украинских военных обучают применению систем HIMARS

Украинских военных обучают применению систем HIMARS - РИА Новости, 14.06.2022

Украинских военных обучают применению систем HIMARS

Украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, заявил заместитель министра обороны США Колин РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:35

2022-06-14T18:35

2022-06-14T20:54

специальная военная операция на украине

сергей лавров

владимир путин

россия

украина

сша

министерство обороны сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792584373_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_77cce57e4b24c88da75227ee53594f3a.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль."Мы недавно анонсировали, что предоставим украинцам такие системы, как HIMARS и MLRS, и украинцы проходят на них обучение прямо во время нашего разговора", - сообщил Каль в ходе сессии на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS."Мы сфокусировались на предоставлении украинцам всё большего и большего количества артиллерийских орудий. Мне не известно исторического прецедента, равного по охвату и масштабу той поддержке, которую мы продолжаем оказывать Украине", - добавил он.При этом замглавы Пентагона признал, что несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений, в настоящее время артиллерийские возможности России значительно больше украинских. Вместе с тем Каль сообщил, что США намерены предоставлять Украине информацию для ведения целей при работе РЗСО."Мы намерены обеспечить украинцев всем необходимым, чтобы поражать цели на территории Украины", - отметил замглавы Пентагона.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/zapad-1794764244.html

https://ria.ru/20220614/oruzhie-1795180286.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, владимир путин, россия, украина, сша, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр