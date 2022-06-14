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Украинских военных обучают применению систем HIMARS - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/himars-1795289465.html
Украинских военных обучают применению систем HIMARS
Украинских военных обучают применению систем HIMARS - РИА Новости, 14.06.2022
Украинских военных обучают применению систем HIMARS
Украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, заявил заместитель министра обороны США Колин РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:35
2022-06-14T20:54
специальная военная операция на украине
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
сша
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль."Мы недавно анонсировали, что предоставим украинцам такие системы, как HIMARS и MLRS, и украинцы проходят на них обучение прямо во время нашего разговора", - сообщил Каль в ходе сессии на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS."Мы сфокусировались на предоставлении украинцам всё большего и большего количества артиллерийских орудий. Мне не известно исторического прецедента, равного по охвату и масштабу той поддержке, которую мы продолжаем оказывать Украине", - добавил он.При этом замглавы Пентагона признал, что несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений, в настоящее время артиллерийские возможности России значительно больше украинских. Вместе с тем Каль сообщил, что США намерены предоставлять Украине информацию для ведения целей при работе РЗСО."Мы намерены обеспечить украинцев всем необходимым, чтобы поражать цели на территории Украины", - отметил замглавы Пентагона.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/zapad-1794764244.html
https://ria.ru/20220614/oruzhie-1795180286.html
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сергей лавров, владимир путин, россия, украина, сша, министерство обороны сша, нато, ситуация в днр и лнр
18:35 14.06.2022 (обновлено: 20:54 14.06.2022)
 
Украинских военных обучают применению систем HIMARS

Заместитель министра обороны США Каль: ВСУ проходят обучение по применению РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo DavilaАмериканские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Украинские военные проходят обучение по использованию американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
"Мы недавно анонсировали, что предоставим украинцам такие системы, как HIMARS и MLRS, и украинцы проходят на них обучение прямо во время нашего разговора", - сообщил Каль в ходе сессии на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 08:00
Запад изобрел мегафонную вербовку
"Мы сфокусировались на предоставлении украинцам всё большего и большего количества артиллерийских орудий. Мне не известно исторического прецедента, равного по охвату и масштабу той поддержке, которую мы продолжаем оказывать Украине", - добавил он.
При этом замглавы Пентагона признал, что несмотря на значительную мощность поставляемых Киеву вооружений, в настоящее время артиллерийские возможности России значительно больше украинских. Вместе с тем Каль сообщил, что США намерены предоставлять Украине информацию для ведения целей при работе РЗСО.
"Мы намерены обеспечить украинцев всем необходимым, чтобы поражать цели на территории Украины", - отметил замглавы Пентагона.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
13:07Специальная военная операция на Украине
В Раде пожаловались на задержки поставок западного оружия
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАМинистерство обороны СШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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