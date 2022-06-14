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Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа - РИА Новости, 14.06.2022
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Культура
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Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа
Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа - РИА Новости, 14.06.2022
Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа
Американская актриса Эмбер Херд в первом телеинтервью после проигранного судебного процесса заявила, что не держит зла на присяжных и понимает, почему те... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:30
2022-06-14T11:03
культура
новости культуры
эмбер херд
джонни депп
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Американская актриса Эмбер Херд в первом телеинтервью после проигранного судебного процесса заявила, что не держит зла на присяжных и понимает, почему те симпатизируют ее бывшему супругу Джонни Деппу. Мнением она поделились в беседе с NBC. Две недели назад суд присяжных в США признал Херд виновной в клевете на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов.Присяжные удовлетворили и ее встречный иск о клевете, обязав Деппа выплатить компенсацию в 2 миллиона долларов.Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя имен. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете.
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новости культуры, эмбер херд, джонни депп, знаменитости, звезды, развод
09:30 14.06.2022 (обновлено: 11:03 14.06.2022)
 
Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа

Херд в первом телеинтервью после суда заявила, что понимает присяжных, поддержавших Деппа

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДжонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Американская актриса Эмбер Херд в первом телеинтервью после проигранного судебного процесса заявила, что не держит зла на присяжных и понимает, почему те симпатизируют ее бывшему супругу Джонни Деппу. Мнением она поделились в беседе с NBC.
"Я их не виню и понимаю. Он любимый персонаж, и люди считают, что знают его. Он фантастический актер", — говорит Херд.
Две недели назад суд присяжных в США признал Херд виновной в клевете на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов.
Присяжные удовлетворили и ее встречный иск о клевете, обязав Деппа выплатить компенсацию в 2 миллиона долларов.
Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя имен. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете.
Актриса Эмбер Херд в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 00:12Культура
Признанная виновной бывшая жена Джонни Деппа прокомментировала решение суда
 
КультураНовости культурыЭмбер ХердДжонни ДеппЗнаменитостизвездыразвод
 
 
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