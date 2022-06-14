https://ria.ru/20220614/heard-1795134112.html
Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа
Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа - РИА Новости, 14.06.2022
Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа
Американская актриса Эмбер Херд в первом телеинтервью после проигранного судебного процесса заявила, что не держит зла на присяжных и понимает, почему те... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:30
2022-06-14T09:30
2022-06-14T11:03
культура
новости культуры
эмбер херд
джонни депп
знаменитости
звезды
развод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592326678_0:9:963:552_1920x0_80_0_0_b6a1209d2079e5d56a5e4a55f7b1bdc8.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Американская актриса Эмбер Херд в первом телеинтервью после проигранного судебного процесса заявила, что не держит зла на присяжных и понимает, почему те симпатизируют ее бывшему супругу Джонни Деппу. Мнением она поделились в беседе с NBC. Две недели назад суд присяжных в США признал Херд виновной в клевете на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов.Присяжные удовлетворили и ее встречный иск о клевете, обязав Деппа выплатить компенсацию в 2 миллиона долларов.Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя имен. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете.
https://ria.ru/20220602/ember-1792495329.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592326678_88:0:872:588_1920x0_80_0_0_b6ca745907dbfde3d9ab0893fc1cf0f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эмбер херд, джонни депп, знаменитости, звезды, развод
09:30 14.06.2022 (обновлено: 11:03 14.06.2022)
Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа
Херд в первом телеинтервью после суда заявила, что понимает присяжных, поддержавших Деппа