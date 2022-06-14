https://ria.ru/20220614/heard-1795134112.html

Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа

Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа - РИА Новости, 14.06.2022

Эмбер Херд заявила, что понимает присяжных, поддержавших Джонни Деппа

Американская актриса Эмбер Херд в первом телеинтервью после проигранного судебного процесса заявила, что не держит зла на присяжных и понимает, почему те... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:30

2022-06-14T09:30

2022-06-14T11:03

культура

новости культуры

эмбер херд

джонни депп

знаменитости

звезды

развод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592326678_0:9:963:552_1920x0_80_0_0_b6a1209d2079e5d56a5e4a55f7b1bdc8.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Американская актриса Эмбер Херд в первом телеинтервью после проигранного судебного процесса заявила, что не держит зла на присяжных и понимает, почему те симпатизируют ее бывшему супругу Джонни Деппу. Мнением она поделились в беседе с NBC. Две недели назад суд присяжных в США признал Херд виновной в клевете на Деппа и приговорил к уплате 15 миллионов долларов в виде компенсаций и штрафов.Присяжные удовлетворили и ее встречный иск о клевете, обязав Деппа выплатить компенсацию в 2 миллиона долларов.Депп подал иск на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой Херд жаловалась на пережитое домашнее насилие, не называя имен. В ответ Херд потребовала от Деппа 100 миллионов долларов, обвинив его адвоката в клевете.

https://ria.ru/20220602/ember-1792495329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эмбер херд, джонни депп, знаменитости, звезды, развод