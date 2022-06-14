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Скончался звезда фильма "Брюс Всемогущий" Филип Бейкер Холл - РИА Новости, 14.06.2022
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Культура
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Скончался звезда фильма "Брюс Всемогущий" Филип Бейкер Холл
Скончался звезда фильма "Брюс Всемогущий" Филип Бейкер Холл - РИА Новости, 14.06.2022
Скончался звезда фильма "Брюс Всемогущий" Филип Бейкер Холл
Американский актер Филип Бейкер Холл, всемирно известный по ролям в фильмах "Магнолия" и "Брюс Всемогущий", скончался в возрасте 90 лет, сообщает журнал... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:25
2022-06-14T18:35
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский актер Филип Бейкер Холл, всемирно известный по ролям в фильмах "Магнолия" и "Брюс Всемогущий", скончался в возрасте 90 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.Как сообщила изданию дочь актера Анна, он умер в ночь на понедельник в калифорнийском городе Глендейл (пригород Лос-Анджелеса).Холл получил мировую известность достаточно поздно — после того, как на него обратил внимание режиссер Пол Томас Андерсен. В дебютном фильме Андерсена "Роковая восьмерка" (1996) Холл сыграл главную роль завсегдатая игровых заведений, который берет под опеку молодого знакомого.Андерсеновский фильм "Магнолия" (1999) объединяет несколько сюжетных линий. Одна из них связана с неизлечимо больным ведущим игрового шоу в исполнении Холла. Эта картина получила главный приз Берлинского кинофестиваля.После успеха в фильмах Андерсена Холл снимался в таких известных фильмах, как "Самолет президента" (1997), "Шоу Трумана" (1998), "Талантливый мистер Рипли" (1999), "Брюс Всемогущий" (2003), "Догвилль" (2003) и других.
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новости культуры, глендейл, лос-анджелес, сша
18:25 14.06.2022 (обновлено: 18:35 14.06.2022)
 
Скончался звезда фильма "Брюс Всемогущий" Филип Бейкер Холл

Звезда фильмов "Шоу Трумана" и "Брюс Всемогущий" Филип Бейкер Холл скончался в США

© AFP 2022 / Getty Images/Toby Canham Филип Бейкер Холл
Филип Бейкер Холл - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Toby Canham
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский актер Филип Бейкер Холл, всемирно известный по ролям в фильмах "Магнолия" и "Брюс Всемогущий", скончался в возрасте 90 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.
Как сообщила изданию дочь актера Анна, он умер в ночь на понедельник в калифорнийском городе Глендейл (пригород Лос-Анджелеса).
"С его... усталыми от мира глазами Холл выглядел так, как будто уже видел все на свете и использует полученные знания для движения вперед", — говорится в материале.
Холл получил мировую известность достаточно поздно — после того, как на него обратил внимание режиссер Пол Томас Андерсен. В дебютном фильме Андерсена "Роковая восьмерка" (1996) Холл сыграл главную роль завсегдатая игровых заведений, который берет под опеку молодого знакомого.
Андерсеновский фильм "Магнолия" (1999) объединяет несколько сюжетных линий. Одна из них связана с неизлечимо больным ведущим игрового шоу в исполнении Холла. Эта картина получила главный приз Берлинского кинофестиваля.
После успеха в фильмах Андерсена Холл снимался в таких известных фильмах, как "Самолет президента" (1997), "Шоу Трумана" (1998), "Талантливый мистер Рипли" (1999), "Брюс Всемогущий" (2003), "Догвилль" (2003) и других.
 
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