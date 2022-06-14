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Скончался звезда фильма "Брюс Всемогущий" Филип Бейкер Холл

Скончался звезда фильма "Брюс Всемогущий" Филип Бейкер Холл - РИА Новости, 14.06.2022

Скончался звезда фильма "Брюс Всемогущий" Филип Бейкер Холл

Американский актер Филип Бейкер Холл, всемирно известный по ролям в фильмах "Магнолия" и "Брюс Всемогущий", скончался в возрасте 90 лет, сообщает журнал... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:25

2022-06-14T18:25

2022-06-14T18:35

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский актер Филип Бейкер Холл, всемирно известный по ролям в фильмах "Магнолия" и "Брюс Всемогущий", скончался в возрасте 90 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.Как сообщила изданию дочь актера Анна, он умер в ночь на понедельник в калифорнийском городе Глендейл (пригород Лос-Анджелеса).Холл получил мировую известность достаточно поздно — после того, как на него обратил внимание режиссер Пол Томас Андерсен. В дебютном фильме Андерсена "Роковая восьмерка" (1996) Холл сыграл главную роль завсегдатая игровых заведений, который берет под опеку молодого знакомого.Андерсеновский фильм "Магнолия" (1999) объединяет несколько сюжетных линий. Одна из них связана с неизлечимо больным ведущим игрового шоу в исполнении Холла. Эта картина получила главный приз Берлинского кинофестиваля.После успеха в фильмах Андерсена Холл снимался в таких известных фильмах, как "Самолет президента" (1997), "Шоу Трумана" (1998), "Талантливый мистер Рипли" (1999), "Брюс Всемогущий" (2003), "Догвилль" (2003) и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, глендейл, лос-анджелес, сша