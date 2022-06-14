Греческие власти освободили танкер с иранской нефтью, сообщили СМИ
Газета "Катимерини": греческие власти освободили танкер с иранской нефтью
Танкер "Lana". Архивное фото
АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Греческие власти освободили танкер "Лана" (бывший "Пегас") с иранской нефтью, задержанный в апреле, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство Mehr.
Ссылаясь на источники в Организации портов и судоходства Ирана, иранское агентство сообщило, что груз нефти, перевозимый танкером, будет возвращен компании-владельцу Gostar Samirom Services Construction & Executive Company.
По сообщениям, танкер свободен с 10 июня, но есть задержка из-за урегулирования нерешенных вопросов с кредиторами.
На данный момент, судя по данным с сайта Marine Traffic, судно все еще стоит на якоре у порта Каристос на острове Эвбея.
"Такое развитие событий является логическим продолжением недавнего решения апелляционного суда Халкиды об отмене ареста груза танкера, что открывает путь к возвращению нефти, которая была передана зафрахтованному в США танкеру Ice Energy", - отмечает газета.
Танкер "Лана" (бывший "Пегас"), ранее плававший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, с середины апреля задержан в порту Каристос на Эвбее, где он вынужден был встать из-за поломки и сложных погодных условий. США утверждали, что доходы от продажи нефти будут использованы для финансирования терроризма. В его танках находилось 107 тысяч тонн иранской нефти. По решению суда первой инстанции, иранская нефть была конфискована в пользу США, часть нефти перегружена на греческий танкер для отправки в Америку.
В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе. Официальный представитель Ирана отметил, что захват груза корабля является "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно. Тегеран потребовал освобождения корабля, который был захвачен под давлением Вашингтона.
Апелляционный суд Халкиды (административный центр острова Эвбея) 9 июня отменил постановление суда первой инстанции о конфискации иранской нефти.
"Ожидается, что после решения суда и освобождения танкера произойдет деэскалация напряженности между Афинами и Тегераном, а следующим шагом со стороны Ирана станет освобождение двух греческих танкеров и их экипажей, которые остаются фактически заложниками", - пишет "Катимерини".