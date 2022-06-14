Рейтинг@Mail.ru
Греческие власти освободили танкер с иранской нефтью, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/gretsiya-1795236068.html
Греческие власти освободили танкер с иранской нефтью, сообщили СМИ
Греческие власти освободили танкер с иранской нефтью, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
Греческие власти освободили танкер с иранской нефтью, сообщили СМИ
Греческие власти освободили танкер "Лана" (бывший "Пегас") с иранской нефтью, задержанный в апреле, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на иранское... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:08
2022-06-14T16:08
в мире
цены на нефть
иран
сша
афины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792694421_0:260:3177:2047_1920x0_80_0_0_2a9deeeb741e20cd206a9be98ad9317e.jpg
АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Греческие власти освободили танкер "Лана" (бывший "Пегас") с иранской нефтью, задержанный в апреле, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство Mehr.Ссылаясь на источники в Организации портов и судоходства Ирана, иранское агентство сообщило, что груз нефти, перевозимый танкером, будет возвращен компании-владельцу Gostar Samirom Services Construction &amp; Executive Company.По сообщениям, танкер свободен с 10 июня, но есть задержка из-за урегулирования нерешенных вопросов с кредиторами.На данный момент, судя по данным с сайта Marine Traffic, судно все еще стоит на якоре у порта Каристос на острове Эвбея."Такое развитие событий является логическим продолжением недавнего решения апелляционного суда Халкиды об отмене ареста груза танкера, что открывает путь к возвращению нефти, которая была передана зафрахтованному в США танкеру Ice Energy", - отмечает газета.Танкер "Лана" (бывший "Пегас"), ранее плававший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, с середины апреля задержан в порту Каристос на Эвбее, где он вынужден был встать из-за поломки и сложных погодных условий. США утверждали, что доходы от продажи нефти будут использованы для финансирования терроризма. В его танках находилось 107 тысяч тонн иранской нефти. По решению суда первой инстанции, иранская нефть была конфискована в пользу США, часть нефти перегружена на греческий танкер для отправки в Америку.Власти Греции утверждали, что иранская нефть с танкера была конфискована Афинами законно, по решению "независимого греческого суда", и Иран не обжаловал судебное решение.В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе. Официальный представитель Ирана отметил, что захват груза корабля является "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно. Тегеран потребовал освобождения корабля, который был захвачен под давлением Вашингтона.Апелляционный суд Халкиды (административный центр острова Эвбея) 9 июня отменил постановление суда первой инстанции о конфискации иранской нефти."Ожидается, что после решения суда и освобождения танкера произойдет деэскалация напряженности между Афинами и Тегераном, а следующим шагом со стороны Ирана станет освобождение двух греческих танкеров и их экипажей, которые остаются фактически заложниками", - пишет "Катимерини".
https://ria.ru/20220516/britaniya-1788840272.html
https://ria.ru/20220527/iran-1791309373.html
иран
сша
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792694421_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_16540390772a34c7793e437570acc9de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, иран, сша, афины
16:08 14.06.2022
 
Греческие власти освободили танкер с иранской нефтью, сообщили СМИ

Газета "Катимерини": греческие власти освободили танкер с иранской нефтью

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТанкер "Lana"
Танкер Lana - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Танкер "Lana". Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Греческие власти освободили танкер "Лана" (бывший "Пегас") с иранской нефтью, задержанный в апреле, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство Mehr.
Ссылаясь на источники в Организации портов и судоходства Ирана, иранское агентство сообщило, что груз нефти, перевозимый танкером, будет возвращен компании-владельцу Gostar Samirom Services Construction & Executive Company.
Полиция задерживает протестующего - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 16:24
В Британии задержали активистов, не пускавших в порт танкер из России
По сообщениям, танкер свободен с 10 июня, но есть задержка из-за урегулирования нерешенных вопросов с кредиторами.
На данный момент, судя по данным с сайта Marine Traffic, судно все еще стоит на якоре у порта Каристос на острове Эвбея.
"Такое развитие событий является логическим продолжением недавнего решения апелляционного суда Халкиды об отмене ареста груза танкера, что открывает путь к возвращению нефти, которая была передана зафрахтованному в США танкеру Ice Energy", - отмечает газета.
Танкер "Лана" (бывший "Пегас"), ранее плававший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, с середины апреля задержан в порту Каристос на Эвбее, где он вынужден был встать из-за поломки и сложных погодных условий. США утверждали, что доходы от продажи нефти будут использованы для финансирования терроризма. В его танках находилось 107 тысяч тонн иранской нефти. По решению суда первой инстанции, иранская нефть была конфискована в пользу США, часть нефти перегружена на греческий танкер для отправки в Америку.
Власти Греции утверждали, что иранская нефть с танкера была конфискована Афинами законно, по решению "независимого греческого суда", и Иран не обжаловал судебное решение.
В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе. Официальный представитель Ирана отметил, что захват груза корабля является "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно. Тегеран потребовал освобождения корабля, который был захвачен под давлением Вашингтона.
Апелляционный суд Халкиды (административный центр острова Эвбея) 9 июня отменил постановление суда первой инстанции о конфискации иранской нефти.
"Ожидается, что после решения суда и освобождения танкера произойдет деэскалация напряженности между Афинами и Тегераном, а следующим шагом со стороны Ирана станет освобождение двух греческих танкеров и их экипажей, которые остаются фактически заложниками", - пишет "Катимерини".
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) во время военного парада в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 20:21
КСИР Ирана задержал два греческих танкера в Персидском заливе
 
В миреЦены на нефтьИранСШААфины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала