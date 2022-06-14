https://ria.ru/20220614/gosduma-1795230763.html

Госдума одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение

Госдума одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение - РИА Новости, 14.06.2022

Госдума одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение

Госдуму приняла в первом чтении законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер ответственности по которому может стать... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:53

2022-06-14T15:53

2022-06-14T15:54

общество

авто

ирина яровая

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдуму приняла в первом чтении законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер ответственности по которому может стать конфискация транспортного средства.Как ранее сообщила одна из авторов проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, целью инициативы является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.Согласно статистике, меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены законом, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности, ранее сообщила автор законопроекта, отметив, что неуклонно растет также количество дел по факту управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лишенными права управления транспортным средством или не имеющими такого права.В 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 11 % (с 54 126 до 60 153 дел). В 2021 году в суды поступило почти 60 тысяч таких дел.По законопроекту предлагается повысить административное наказание и установить штраф от 50 до 100 тысяч (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав.Уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость, сообщила ранее автор законопроекта.В качестве возможной дополнительной меры в отношении злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, предлагается установить возможность на основании обвинительного приговора конфискации транспортного средства, ранее говорила автор законопроекта.Законопроект поддержан Верховным судом РФ, Правительством РФ, Генпрокуратурой, МВД, Минюстом, ГИБДД, ФССП. -0-

https://ria.ru/20220614/nezavisimost-1795109141.html

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общество, авто, ирина яровая, россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, гибдд мвд рф