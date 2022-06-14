https://ria.ru/20220614/gosduma-1795230763.html
Госдума одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение
Госдума одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение - РИА Новости, 14.06.2022
Госдума одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение
Госдуму приняла в первом чтении законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер ответственности по которому может стать... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:53
2022-06-14T15:53
2022-06-14T15:54
общество
авто
ирина яровая
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдуму приняла в первом чтении законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер ответственности по которому может стать конфискация транспортного средства.Как ранее сообщила одна из авторов проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, целью инициативы является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.Согласно статистике, меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены законом, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности, ранее сообщила автор законопроекта, отметив, что неуклонно растет также количество дел по факту управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лишенными права управления транспортным средством или не имеющими такого права.В 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 11 % (с 54 126 до 60 153 дел). В 2021 году в суды поступило почти 60 тысяч таких дел.По законопроекту предлагается повысить административное наказание и установить штраф от 50 до 100 тысяч (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав.Уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость, сообщила ранее автор законопроекта.В качестве возможной дополнительной меры в отношении злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, предлагается установить возможность на основании обвинительного приговора конфискации транспортного средства, ранее говорила автор законопроекта.Законопроект поддержан Верховным судом РФ, Правительством РФ, Генпрокуратурой, МВД, Минюстом, ГИБДД, ФССП. -0-
https://ria.ru/20220614/nezavisimost-1795109141.html
https://ria.ru/20220610/vyveska-1794460508.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, ирина яровая, россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, гибдд мвд рф
15:53 14.06.2022 (обновлено: 15:54 14.06.2022)
Госдума одобрила законопроект об ответственности за опасное вождение
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ответственности за опасное вождение
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Госдуму приняла в первом чтении законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер ответственности по которому может стать конфискация транспортного средства.
Как ранее сообщила одна из авторов проекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
, целью инициативы является сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.
Согласно статистике, меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены законом, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности, ранее сообщила автор законопроекта, отметив, что неуклонно растет также количество дел по факту управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лишенными права управления транспортным средством или не имеющими такого права.
В 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 11 % (с 54 126 до 60 153 дел). В 2021 году в суды поступило почти 60 тысяч таких дел.
По законопроекту предлагается повысить административное наказание и установить штраф от 50 до 100 тысяч (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав.
Уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость, сообщила ранее автор законопроекта.
В качестве возможной дополнительной меры в отношении злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, предлагается установить возможность на основании обвинительного приговора конфискации транспортного средства, ранее говорила автор законопроекта.
Законопроект поддержан Верховным судом РФ
, Правительством РФ, Генпрокуратурой
, МВД, Минюстом, ГИБДД
, ФССП
. -0-