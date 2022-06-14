https://ria.ru/20220614/geroy-1795194977.html

Путин присвоил главному конструктору НПО "Сплав" звание Героя Труда

Путин присвоил главному конструктору НПО "Сплав" звание Героя Труда - РИА Новости, 14.06.2022

Путин присвоил главному конструктору НПО "Сплав" звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Героя Труда Российской Федерации" заместителю гендиректора, главному конструктору тульского НПО "Сплав" имени... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:46

2022-06-14T13:46

2022-06-14T13:46

безопасность

владимир путин

россия

тульская область

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Героя Труда Российской Федерации" заместителю гендиректора, главному конструктору тульского НПО "Сплав" имени Ганичева Борису Белобрагину, следует из опубликованного во вторник на портале правовой информации указа президента.НПО "Сплав" является единственным российским разработчиком и производителем линейки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо" и боеприпасов к ним. Предприятие также производит тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-2 "Тосочка", инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ "Земледелие", корабельные РСЗО. Согласно документу, Белобрагин награжден "за особые трудовые заслуги перед государством, большой вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны".Борис Белобрагин участвовал в более 40 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. С начала его трудового пути на НПО "Сплав" по сегодняшний день приняты на вооружение более 10 новых образцов боеприпасов для реактивных систем залпового огня.Кроме того, за вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени руководитель проектного офиса комплексной утилизации атомных подводных лодок Росатома Анатолий Захарчев.

https://ria.ru/20220611/premiya-1794774205.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир путин, россия, тульская область