Путин присвоил главному конструктору НПО "Сплав" звание Героя Труда
Путин присвоил главному конструктору НПО "Сплав" Белобрагину звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Героя Труда Российской Федерации" заместителю гендиректора, главному конструктору тульского НПО "Сплав" имени Ганичева Борису Белобрагину, следует из опубликованного во вторник на портале правовой информации указа президента.
НПО "Сплав" является единственным российским разработчиком и производителем линейки реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо" и боеприпасов к ним. Предприятие также производит тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-2 "Тосочка", инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ "Земледелие", корабельные РСЗО. Согласно документу, Белобрагин награжден "за особые трудовые заслуги перед государством, большой вклад в укрепление обороноспособности и безопасности страны".
Борис Белобрагин участвовал в более 40 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. С начала его трудового пути на НПО "Сплав" по сегодняшний день приняты на вооружение более 10 новых образцов боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Кроме того, за вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени руководитель проектного офиса комплексной утилизации атомных подводных лодок Росатома Анатолий Захарчев.