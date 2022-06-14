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Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос - РИА Новости, 14.06.2022
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Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос
Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос - РИА Новости, 14.06.2022
Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник усомнился в том, что немецкие власти действительно поддерживают Киев. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:48
2022-06-14T10:55
в мире
ангела меркель
олаф шольц
германия
украина
россия
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник усомнился в том, что немецкие власти действительно поддерживают Киев. Об этом он написал в Twitter.Поводом послужила публикация издания Die Welt, где приводятся данные Федерального статистического управления о поставках российских энергоносителей. Из них следует, что в первом квартале Германия заплатила России 15,8 миллиарда евро — больше, чем когда-либо."Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего?" — задался вопросом Мельник.Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".
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в мире, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:48 14.06.2022 (обновлено: 10:55 14.06.2022)
 
Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос

Посла Украины Мельника шокировали опубликованные немецкой газетой Die Welt данные о России

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник усомнился в том, что немецкие власти действительно поддерживают Киев. Об этом он написал в Twitter.
Поводом послужила публикация издания Die Welt, где приводятся данные Федерального статистического управления о поставках российских энергоносителей. Из них следует, что в первом квартале Германия заплатила России 15,8 миллиарда евро — больше, чем когда-либо.
"Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего?" — задался вопросом Мельник.
Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 14:44
Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства
 
В миреАнгела МеркельОлаф ШольцГерманияУкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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