https://ria.ru/20220614/germaniya-1795117246.html
Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос
Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос - РИА Новости, 14.06.2022
Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник усомнился в том, что немецкие власти действительно поддерживают Киев. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:48
2022-06-14T08:48
2022-06-14T10:55
в мире
ангела меркель
олаф шольц
германия
украина
россия
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник усомнился в том, что немецкие власти действительно поддерживают Киев. Об этом он написал в Twitter.Поводом послужила публикация издания Die Welt, где приводятся данные Федерального статистического управления о поставках российских энергоносителей. Из них следует, что в первом квартале Германия заплатила России 15,8 миллиарда евро — больше, чем когда-либо."Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего?" — задался вопросом Мельник.Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
08:48 14.06.2022 (обновлено: 10:55 14.06.2022)
Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос
Посла Украины Мельника шокировали опубликованные немецкой газетой Die Welt данные о России