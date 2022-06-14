https://ria.ru/20220614/germaniya-1795117246.html

Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос

Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос - РИА Новости, 14.06.2022

Посол Украины задал немецким политикам неожиданный вопрос

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник усомнился в том, что немецкие власти действительно поддерживают Киев. Об этом он написал в Twitter. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:48

2022-06-14T08:48

2022-06-14T10:55

в мире

ангела меркель

олаф шольц

германия

украина

россия

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник усомнился в том, что немецкие власти действительно поддерживают Киев. Об этом он написал в Twitter.Поводом послужила публикация издания Die Welt, где приводятся данные Федерального статистического управления о поставках российских энергоносителей. Из них следует, что в первом квартале Германия заплатила России 15,8 миллиарда евро — больше, чем когда-либо."Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего?" — задался вопросом Мельник.Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html

германия

украина

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Мадина Моргоева

в мире, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, россия, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии