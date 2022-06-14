https://ria.ru/20220614/genotsid-1795326843.html
Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня
Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня - РИА Новости, 14.06.2022
Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня
Судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, состоится на территории Крыма,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:57
2022-06-14T22:57
2022-06-14T22:57
германия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, состоится на территории Крыма, процесс начнется 20 июня, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.По его словам, за 81 год историкам открылся ряд неизвестных и ужасных фактов о войне на истребление, которую вели гитлеровцы. Судебный процесс пройдет в Верховном суде Крыма при содействии участников проекта "Без срока давности"."Забывать такое - это преступление, зверства должны быть осуждены и обнародованы. Считаю, судебный процесс нужно проводить именно сейчас. Весь мир должен вспомнить, чем заканчивается путь, по которому сейчас марионеточные украинские власти ведут народ этой страны", - подчеркнул депутат и добавил, что у властей Германии нет морального права поставлять киевскому режиму даже спички, не говоря уже об артиллерии и боеприпасах.По данным крымских историков, за время оккупации Крыма нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан замучили в тюрьмах и лагерях.
https://ria.ru/20220614/diskriminatsiya-1795298939.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, республика крым
Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня
Депутат Бабашов: 20 июня в Крыму начнется судебный процесс о геноциде советского народа
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости.
Судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, состоится на территории Крыма, процесс начнется 20 июня, сообщил
депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.
"Судебный процесс о геноциде советского народа состоится в Крыму. Процесс начнется 20 июня. На нем рассмотрят ряд преступлений против человечности и о геноциде людей, которые проводили немецкие нацисты и их пособники во время Великой Отечественной войны на территории полуострова", - сказал Бабашов журналистам.
По его словам, за 81 год историкам открылся ряд неизвестных и ужасных фактов о войне на истребление, которую вели гитлеровцы. Судебный процесс пройдет в Верховном суде Крыма при содействии участников проекта "Без срока давности".
"Забывать такое - это преступление, зверства должны быть осуждены и обнародованы. Считаю, судебный процесс нужно проводить именно сейчас. Весь мир должен вспомнить, чем заканчивается путь, по которому сейчас марионеточные украинские власти ведут народ этой страны", - подчеркнул депутат и добавил, что у властей Германии нет морального права поставлять киевскому режиму даже спички, не говоря уже об артиллерии и боеприпасах.
По данным крымских историков, за время оккупации Крыма нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан замучили в тюрьмах и лагерях.