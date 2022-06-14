Рейтинг@Mail.ru
Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/genotsid-1795326843.html
Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня
Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня - РИА Новости, 14.06.2022
Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня
Судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, состоится на территории Крыма,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:57
2022-06-14T22:57
германия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, состоится на территории Крыма, процесс начнется 20 июня, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.По его словам, за 81 год историкам открылся ряд неизвестных и ужасных фактов о войне на истребление, которую вели гитлеровцы. Судебный процесс пройдет в Верховном суде Крыма при содействии участников проекта "Без срока давности"."Забывать такое - это преступление, зверства должны быть осуждены и обнародованы. Считаю, судебный процесс нужно проводить именно сейчас. Весь мир должен вспомнить, чем заканчивается путь, по которому сейчас марионеточные украинские власти ведут народ этой страны", - подчеркнул депутат и добавил, что у властей Германии нет морального права поставлять киевскому режиму даже спички, не говоря уже об артиллерии и боеприпасах.По данным крымских историков, за время оккупации Крыма нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан замучили в тюрьмах и лагерях.
https://ria.ru/20220614/diskriminatsiya-1795298939.html
германия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4a586e9c076b5bb1a15ce8e611d3c640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, республика крым
22:57 14.06.2022
 
Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня

Депутат Бабашов: 20 июня в Крыму начнется судебный процесс о геноциде советского народа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, состоится на территории Крыма, процесс начнется 20 июня, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.
"Судебный процесс о геноциде советского народа состоится в Крыму. Процесс начнется 20 июня. На нем рассмотрят ряд преступлений против человечности и о геноциде людей, которые проводили немецкие нацисты и их пособники во время Великой Отечественной войны на территории полуострова", - сказал Бабашов журналистам.
По его словам, за 81 год историкам открылся ряд неизвестных и ужасных фактов о войне на истребление, которую вели гитлеровцы. Судебный процесс пройдет в Верховном суде Крыма при содействии участников проекта "Без срока давности".
"Забывать такое - это преступление, зверства должны быть осуждены и обнародованы. Считаю, судебный процесс нужно проводить именно сейчас. Весь мир должен вспомнить, чем заканчивается путь, по которому сейчас марионеточные украинские власти ведут народ этой страны", - подчеркнул депутат и добавил, что у властей Германии нет морального права поставлять киевскому режиму даже спички, не говоря уже об артиллерии и боеприпасах.
Прохожие на Кремлевском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
19:06
Внук де Голля возмутился дискриминацией россиян из-за событий на Украине
По данным крымских историков, за время оккупации Крыма нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан замучили в тюрьмах и лагерях.
 
ГерманияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала