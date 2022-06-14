https://ria.ru/20220614/genotsid-1795326843.html

Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня

Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня - РИА Новости, 14.06.2022

Судебный процесс о геноциде советского народа начнется в Крыму 20 июня

Судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, состоится на территории Крыма,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T22:57

2022-06-14T22:57

2022-06-14T22:57

германия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Судебный процесс о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны, состоится на территории Крыма, процесс начнется 20 июня, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов.По его словам, за 81 год историкам открылся ряд неизвестных и ужасных фактов о войне на истребление, которую вели гитлеровцы. Судебный процесс пройдет в Верховном суде Крыма при содействии участников проекта "Без срока давности"."Забывать такое - это преступление, зверства должны быть осуждены и обнародованы. Считаю, судебный процесс нужно проводить именно сейчас. Весь мир должен вспомнить, чем заканчивается путь, по которому сейчас марионеточные украинские власти ведут народ этой страны", - подчеркнул депутат и добавил, что у властей Германии нет морального права поставлять киевскому режиму даже спички, не говоря уже об артиллерии и боеприпасах.По данным крымских историков, за время оккупации Крыма нацисты и их пособники расстреляли 72 тысячи человек, а более 18 тысяч крымчан замучили в тюрьмах и лагерях.

https://ria.ru/20220614/diskriminatsiya-1795298939.html

германия

республика крым

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

германия, республика крым