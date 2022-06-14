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"Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.06.2022
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"Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку"
"Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.06.2022
"Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку"
"Газпром" сейчас может поставлять по "Северному потоку" не более 100 миллионов кубометров топлива в сутки из плановых 167 миллионов, сообщила компания. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:14
2022-06-14T15:41
siemens
экономика
германия
северный поток
природный газ
в мире
россия
газпром
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Газпром" сейчас может поставлять по "Северному потоку" не более 100 миллионов кубометров топлива в сутки из плановых 167 миллионов, сообщила компания."Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки)", — отмечается в Telegram-канале корпорации.Снижение объемов прокачки вызвано ограничениями на компрессорной станции "Портовая", так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в том числе из-за задержек в работе немецкой компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть другие ГПА из ремонта.Также на сокращение поставок повлияли выработка межремонтного ресурса ГПА и технические неисправности двигателей — Ростехнадзор временно запретил их использование.
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siemens, экономика, германия, северный поток, природный газ, в мире, россия, газпром, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
14:14 14.06.2022 (обновлено: 15:41 14.06.2022)
 
"Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку"

"Газпром" сократил прокачку по "Северному потоку" из-за задержки оборудования из ремонта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип "Газпрома" на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Логотип "Газпрома" на здании компрессорной станции "Русская". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Газпром" сейчас может поставлять по "Северному потоку" не более 100 миллионов кубометров топлива в сутки из плановых 167 миллионов, сообщила компания.
"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки)", — отмечается в Telegram-канале корпорации.
Снижение объемов прокачки вызвано ограничениями на компрессорной станции "Портовая", так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в том числе из-за задержек в работе немецкой компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть другие ГПА из ремонта.
Также на сокращение поставок повлияли выработка межремонтного ресурса ГПА и технические неисправности двигателей — Ростехнадзор временно запретил их использование.
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