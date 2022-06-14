https://ria.ru/20220614/gaz-1795202506.html

"Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку"

"Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку" - РИА Новости, 14.06.2022

"Газпром" предупредил о снижении прокачки по "Северному потоку"

"Газпром" сейчас может поставлять по "Северному потоку" не более 100 миллионов кубометров топлива в сутки из плановых 167 миллионов, сообщила компания. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:14

2022-06-14T14:14

2022-06-14T15:41

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германия

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газпром

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Газпром" сейчас может поставлять по "Северному потоку" не более 100 миллионов кубометров топлива в сутки из плановых 167 миллионов, сообщила компания."Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки)", — отмечается в Telegram-канале корпорации.Снижение объемов прокачки вызвано ограничениями на компрессорной станции "Портовая", так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в том числе из-за задержек в работе немецкой компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть другие ГПА из ремонта.Также на сокращение поставок повлияли выработка межремонтного ресурса ГПА и технические неисправности двигателей — Ростехнадзор временно запретил их использование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

siemens, экономика, германия, северный поток, природный газ, в мире, россия, газпром, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)