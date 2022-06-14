11:50 14.06.2022 (обновлено: 12:34 14.06.2022)
Папа римский заявил, что сейчас идет третья мировая война
Папа римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны, пишет La Stampa.
"Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война", — заявил понтифик в беседе с руководителями иезуитских изданий Европы, которую опубликовала газета.
"Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война", — заявил понтифик в беседе с руководителями иезуитских изданий Европы, которую опубликовала газета.
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По его мнению, необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством, "которое пережило три мировые войны за столетие", это бедствие.
Папа римский обратил внимание на то, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах: в Нигерии, Конго, Мьянме — но никому до этого нет дела. Также Франциск вспомнил о столкновениях в Руанде 25 лет назад и еще раз подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.
Папа римский обратил внимание на то, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах: в Нигерии, Конго, Мьянме — но никому до этого нет дела. Также Франциск вспомнил о столкновениях в Руанде 25 лет назад и еще раз подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.
В начале мая в интервью итальянской газете Corriere della Sera понтифик уже предположил, что к развязыванию конфликта привел "лай НАТО у дверей России".