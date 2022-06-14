https://ria.ru/20220614/frantsisk-1795151263.html

Папа римский заявил, что сейчас идет третья мировая война

Папа римский заявил, что сейчас идет третья мировая война - РИА Новости, 14.06.2022

Папа римский заявил, что сейчас идет третья мировая война

Папа Римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны, пишет La Stampa. "Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:50

2022-06-14T11:50

2022-06-14T12:34

в мире

нато

папа римский

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны, пишет La Stampa. "Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война", — заявил понтифик в беседе с руководителями иезуитских изданий Европы, которую опубликовала газета. По его мнению, необходимо задуматься над тем, что происходит с человечеством, "которое пережило три мировые войны за столетие", это бедствие. Папа римский обратил внимание на то, что помимо Украины, конфликты продолжаются и в других странах: в Нигерии, Конго, Мьянме — но никому до этого нет дела. Также Франциск вспомнил о столкновениях в Руанде 25 лет назад и еще раз подчеркнул, что мир находится в состоянии войны.В начале мая в интервью итальянской газете Corriere della Sera понтифик уже предположил, что к развязыванию конфликта привел "лай НАТО у дверей России".

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html

https://ria.ru/20220614/zelenskiy-1795116840.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, папа римский, украина, россия