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Fortum до 1 июля рассчитывает продать все активы в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
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Fortum до 1 июля рассчитывает продать все активы в России, сообщили СМИ
Fortum до 1 июля рассчитывает продать все активы в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
Fortum до 1 июля рассчитывает продать все активы в России, сообщили СМИ
Финский энергетический концерн Fortum открыл сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ, одним из ключевых условий является закрытие сделки до 1 июля, РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:17
2022-06-14T08:17
экономика
фортум
газпромбанк
uniper
россия
финляндия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финский энергетический концерн Fortum открыл сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ, одним из ключевых условий является закрытие сделки до 1 июля, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.В РФ производством и сбытом электрической и тепловой энергии занимается компания "Фортум" (дочерняя компания Fortum), также Fortum принадлежит 29,5% ТГК-1. Помимо этого, международному энергетическому концерну Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, принадлежит 83,73% акций "Юнипро"."Финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании "Фортум" и "Юнипро", открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ. Сбор предложений должен завершиться до 21 июня, одно из ключевых условий - сделка должна быть закрыта до 1 июля", - сообщили источники издания.Собеседники газеты отмечают, что в покупке активов заинтересован Газпромбанк, который готов профинансировать сделку для "Газпром энергохолдинга". Уточняется, что Газпромбанк готов выкупить как активы "Фортума", в том числе пакет в ТГК-1, так и "Юнипро". За каждый актив банк может заплатить около 1,5–2 миллиардов долларов.По словам издания, среди претендентов также "Интер РАО", которое планирует подавать отдельные оферты на "Юнипро" и "Фортум", а также СУЭК, однако их интересует только "Юнипро". Как утверждают источники газеты, интерес к активам Fortum также проявлял "Новатэк".Fortum в мае сообщал, что принял решение об уходе с российского рынка, а также что в ближайшее время возобновит процесс продажи "Юнипро".
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экономика, фортум, газпромбанк, uniper, россия, финляндия
08:17 14.06.2022
 
Fortum до 1 июля рассчитывает продать все активы в России, сообщили СМИ

"Коммерсантъ": финский концерн Fortum до 1 июля рассчитывает продать все активы в России

© AFP 2022 / Antti Aimo-KoivistoШтаб-квартира концерна Fortum в Эспоо, Финляндия
Штаб-квартира концерна Fortum в Эспоо, Финляндия - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / Antti Aimo-Koivisto
Штаб-квартира концерна Fortum в Эспоо, Финляндия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финский энергетический концерн Fortum открыл сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ, одним из ключевых условий является закрытие сделки до 1 июля, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
В РФ производством и сбытом электрической и тепловой энергии занимается компания "Фортум" (дочерняя компания Fortum), также Fortum принадлежит 29,5% ТГК-1. Помимо этого, международному энергетическому концерну Uniper SE, в котором Fortum владеет 76,1%, принадлежит 83,73% акций "Юнипро".
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"Финская энергокомпания Fortum, которой вместе с ее дочерней немецкой Uniper принадлежат российские генкомпании "Фортум" и "Юнипро", открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в РФ. Сбор предложений должен завершиться до 21 июня, одно из ключевых условий - сделка должна быть закрыта до 1 июля", - сообщили источники издания.
Собеседники газеты отмечают, что в покупке активов заинтересован Газпромбанк, который готов профинансировать сделку для "Газпром энергохолдинга". Уточняется, что Газпромбанк готов выкупить как активы "Фортума", в том числе пакет в ТГК-1, так и "Юнипро". За каждый актив банк может заплатить около 1,5–2 миллиардов долларов.
По словам издания, среди претендентов также "Интер РАО", которое планирует подавать отдельные оферты на "Юнипро" и "Фортум", а также СУЭК, однако их интересует только "Юнипро". Как утверждают источники газеты, интерес к активам Fortum также проявлял "Новатэк".
Fortum в мае сообщал, что принял решение об уходе с российского рынка, а также что в ближайшее время возобновит процесс продажи "Юнипро".
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