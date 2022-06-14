Власти рассказали, как будет проходить поднятие флага в детских лагерях
В Минпросвещения рассказали, как будет проходить поднятие флага в детских лагерях
Российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Церемония поднятия флага в детских лагерях РФ будет состоять из нескольких этапов, следует из презентации Министерства просвещения о проведении детской летней оздоровительной кампании в 2022 году.
"Лучший отряд выстраивается на костровой площади перед флагштоком. Командир отряда вызывает двух лучших обучающихся к флагштоку, для осуществления церемонии. Диктор объявляет о начале церемонии подъема государственного флага Российской Федерации", - следует из материалов Минпросвещения.
Затем в ходе церемонии транслируется гимн Российской Федерации. Отмечается, что при завершении процедуры подъема флага будет транслироваться актуальный выпуск радиогазеты.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах РФ в начале недели будет исполняться гимн. Помимо этого с 1 сентября в начале учебной недели будут проходить уроки "Разговоры о важном".
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