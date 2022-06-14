https://ria.ru/20220614/flag-1795331767.html

Власти рассказали, как будет проходить поднятие флага в детских лагерях

Власти рассказали, как будет проходить поднятие флага в детских лагерях - РИА Новости, 14.06.2022

Власти рассказали, как будет проходить поднятие флага в детских лагерях

Церемония поднятия флага в детских лагерях РФ будет состоять из нескольких этапов, следует из презентации Министерства просвещения о проведении детской летней... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T23:49

2022-06-14T23:49

2022-06-14T23:49

общество

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Церемония поднятия флага в детских лагерях РФ будет состоять из нескольких этапов, следует из презентации Министерства просвещения о проведении детской летней оздоровительной кампании в 2022 году.Затем в ходе церемонии транслируется гимн Российской Федерации. Отмечается, что при завершении процедуры подъема флага будет транслироваться актуальный выпуск радиогазеты.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах РФ в начале недели будет исполняться гимн. Помимо этого с 1 сентября в начале учебной недели будут проходить уроки "Разговоры о важном".

https://ria.ru/20220519/pionerlager-1789508092.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей кравцов, россия