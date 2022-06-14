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Вулкан на Филиппинах повысил свою активность

Вулкан на Филиппинах повысил свою активность - РИА Новости, 14.06.2022

Вулкан на Филиппинах повысил свою активность

Вулкан Булусан на Филиппинах повысил свою активность, выбрасывая клубы пара и пепла на высоту до 750 метров, у его кратера зафиксировано 69 вулканических... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:26

2022-06-14T14:26

2022-06-14T15:09

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вулкан Булусан на Филиппинах повысил свою активность, выбрасывая клубы пара и пепла на высоту до 750 метров, у его кратера зафиксировано 69 вулканических землетрясений за сутки, сообщил во вторник сайт газеты Inquirer.По его данным, в провинции Сорсогон произошло легкое выпадение пепла. Вместе с тем, вулканологи полагают, что Булусан все еще находится в фазе уже происшедшего ранее извержения."Продолжающиеся явления последствий землетрясения прогнозируются и далее, поскольку он еще освобождает свою энергию. Мы надеемся, что это не приведет к еще одному крупному извержению", — приводит газета слова экспертов.К вулкану Булусан нельзя приближаться в радиусе четырех километров. Полеты самолетов над кратером также запрещены.Как сообщалось ранее, более тысячи семей в провинции Сорсогон были эвакуированы в принудительном порядке после извержения 5 июня вулкана Булусан, пепел от которого выпал на близлежащие деревни. Многие уже вернулись с тех пор в свои жилища.

https://ria.ru/20220609/kamchatka-1794222493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, филиппины, индонезия, лусон (остров), новости - туризм, туристы, вулкан