https://ria.ru/20220614/exomars-1795113546.html

"Роскосмос" подтвердил возобновление консультаций с ЕКА по проекту ExoMars

"Роскосмос" подтвердил возобновление консультаций с ЕКА по проекту ExoMars - РИА Новости, 14.06.2022

"Роскосмос" подтвердил возобновление консультаций с ЕКА по проекту ExoMars

"Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T07:51

2022-06-14T07:51

2022-06-14T07:51

космос - риа наука

дмитрий рогозин

марс

россия

байконур (город)

роскосмос

наса

протон-м

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской госкорпорации.Ранее ЕКА сообщило о невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет и её придётся реализовать без марсохода.Предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" отправили на космодром Байконур, ее используют для другого пуска.Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявлял, что ведомство теперь рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года. Позднее в ЕКА сообщили, что вернулись к обсуждению ExoMars с "Роскосмосом" и анонсировали появление новой информации 15 июня.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20220610/mks-1794694873.html

https://ria.ru/20220609/rabota-1794134306.html

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байконур (город)

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космос - риа наука, дмитрий рогозин, марс, россия, байконур (город), роскосмос, наса, протон-м, европейское космическое агентство