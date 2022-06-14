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"Роскосмос" подтвердил возобновление консультаций с ЕКА по проекту ExoMars - РИА Новости, 14.06.2022
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"Роскосмос" подтвердил возобновление консультаций с ЕКА по проекту ExoMars
"Роскосмос" подтвердил возобновление консультаций с ЕКА по проекту ExoMars - РИА Новости, 14.06.2022
"Роскосмос" подтвердил возобновление консультаций с ЕКА по проекту ExoMars
"Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:51
2022-06-14T07:51
космос - риа наука
дмитрий рогозин
марс
россия
байконур (город)
роскосмос
наса
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской госкорпорации.Ранее ЕКА сообщило о невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет и её придётся реализовать без марсохода.Предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" отправили на космодром Байконур, ее используют для другого пуска.Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявлял, что ведомство теперь рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года. Позднее в ЕКА сообщили, что вернулись к обсуждению ExoMars с "Роскосмосом" и анонсировали появление новой информации 15 июня.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20220610/mks-1794694873.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, марс, россия, байконур (город), роскосмос, наса, протон-м, европейское космическое агентство
07:51 14.06.2022
 
"Роскосмос" подтвердил возобновление консультаций с ЕКА по проекту ExoMars

"Роскосмос" и ЕКА возобновили консультации по реализации совместной миссии ExoMars

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской госкорпорации.

"Роскосмос" и ЕКА продолжают рабочие контакты, в том числе, по тематике "ЭкзоМарс", - сказал собеседник агентства.

Ранее ЕКА сообщило о невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет и её придётся реализовать без марсохода.
Предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" отправили на космодром Байконур, ее используют для другого пуска.
Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявлял, что ведомство теперь рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года. Позднее в ЕКА сообщили, что вернулись к обсуждению ExoMars с "Роскосмосом" и анонсировали появление новой информации 15 июня.
МКС - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 21:55
Мишустин распорядился провести переговоры между "Роскосмосом" и НАСА
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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