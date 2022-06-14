https://ria.ru/20220614/evrosoyuz-1795331062.html

Канцлер Австрии напомнил спикеру Рады о критериях вступления в Евросоюз

Канцлер Австрии напомнил спикеру Рады о критериях вступления в Евросоюз - РИА Новости, 14.06.2022

Канцлер Австрии напомнил спикеру Рады о критериях вступления в Евросоюз

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком напомнил, что для вступления в Евросоюз необходимо выполнить РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T23:39

2022-06-14T23:39

2022-06-14T23:39

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австрия

украина

вена

евросоюз

еврокомиссия

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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком напомнил, что для вступления в Евросоюз необходимо выполнить определенные критерии.Стефанчук во вторник выступил перед Национальным советом Австрии (нижняя палата парламента), после чего провел ряд встреч с австрийскими политиками, включая канцлера. В своем выступлении Стефанчук призывал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Австрия выступает против ускорения этой процедуры, в особенности за счет стран Западных Балкан, чье возможное членство в ЕС Вена активно поддерживает.В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794991834.html

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Евгения Нефедова

в мире, австрия, украина, вена, евросоюз, еврокомиссия