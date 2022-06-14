Канцлер Австрии напомнил спикеру Рады о критериях вступления в Евросоюз
Канцлер Австрии Нехаммер напомнил спикеру Рады Стефанчуку о критериях вступления в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком напомнил, что для вступления в Евросоюз необходимо выполнить определенные критерии.
Стефанчук во вторник выступил перед Национальным советом Австрии (нижняя палата парламента), после чего провел ряд встреч с австрийскими политиками, включая канцлера. В своем выступлении Стефанчук призывал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Австрия выступает против ускорения этой процедуры, в особенности за счет стран Западных Балкан, чье возможное членство в ЕС Вена активно поддерживает.
"Спасибо, Стефанчук, за открытый разговор. Мы обменялись мнениями о текущих событиях. Я подчеркнул: Украина - часть Европы, - мы и дальше будем помогать, чем можем! Однако прогресс в процессе вступления в ЕС предполагает выполнение существующих критериев", - написал Нехаммер в Twitter.
В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.