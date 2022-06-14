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Канцлер Австрии напомнил спикеру Рады о критериях вступления в Евросоюз - РИА Новости, 14.06.2022
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Канцлер Австрии напомнил спикеру Рады о критериях вступления в Евросоюз
Канцлер Австрии напомнил спикеру Рады о критериях вступления в Евросоюз - РИА Новости, 14.06.2022
Канцлер Австрии напомнил спикеру Рады о критериях вступления в Евросоюз
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком напомнил, что для вступления в Евросоюз необходимо выполнить РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T23:39
2022-06-14T23:39
в мире
австрия
украина
вена
евросоюз
еврокомиссия
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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком напомнил, что для вступления в Евросоюз необходимо выполнить определенные критерии.Стефанчук во вторник выступил перед Национальным советом Австрии (нижняя палата парламента), после чего провел ряд встреч с австрийскими политиками, включая канцлера. В своем выступлении Стефанчук призывал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Австрия выступает против ускорения этой процедуры, в особенности за счет стран Западных Балкан, чье возможное членство в ЕС Вена активно поддерживает.В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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в мире, австрия, украина, вена, евросоюз, еврокомиссия
23:39 14.06.2022
 
Канцлер Австрии напомнил спикеру Рады о критериях вступления в Евросоюз

Канцлер Австрии Нехаммер напомнил спикеру Рады Стефанчуку о критериях вступления в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 14 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком напомнил, что для вступления в Евросоюз необходимо выполнить определенные критерии.
Стефанчук во вторник выступил перед Национальным советом Австрии (нижняя палата парламента), после чего провел ряд встреч с австрийскими политиками, включая канцлера. В своем выступлении Стефанчук призывал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Австрия выступает против ускорения этой процедуры, в особенности за счет стран Западных Балкан, чье возможное членство в ЕС Вена активно поддерживает.
"Спасибо, Стефанчук, за открытый разговор. Мы обменялись мнениями о текущих событиях. Я подчеркнул: Украина - часть Европы, - мы и дальше будем помогать, чем можем! Однако прогресс в процессе вступления в ЕС предполагает выполнение существующих критериев", - написал Нехаммер в Twitter.
В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
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