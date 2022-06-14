https://ria.ru/20220614/es-1795196207.html
Косачев не видит у Украины, Грузии и Молдавии перспектив на вступление в ЕС
Косачев не видит у Украины, Грузии и Молдавии перспектив на вступление в ЕС - РИА Новости, 14.06.2022
Косачев не видит у Украины, Грузии и Молдавии перспектив на вступление в ЕС
С учетом того состояния, в котором находятся Украина, Грузия и Молдавия, в настоящее время у них нет перспектив на вхождение в Евросоюз, заявил вице-спикер... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:49
2022-06-14T13:49
2022-06-14T13:49
украина
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молдавия
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константин косачев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. С учетом того состояния, в котором находятся Украина, Грузия и Молдавия, в настоящее время у них нет перспектив на вхождение в Евросоюз, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС."На сегодня, с учетом того состояния, в котором находятся Украина, Грузия и Молдавия, никаких перспектив на полноценное членство в Евросоюзе у них нет по определению", - сказал Косачев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.Он также отметил, что принятие Украины и Грузии в кандидаты на вступление в ЕС будет "очередной очень грубой ошибкой Евросоюза" - это продиктовано политической конъюнктурой сегодняшнего дня и никак не связано со стратегическими задачами развития объединенной Европы. Сенатор подчеркнул, что если такие решения, о странах-кандидатах в ЕС, будут приняты, они будут носить абсолютно идеологический характер, а не сущностный."С точки зрения ЕС, вступление туда таких проблемных стран, как Украина, Молдавия, Грузия будут доставлять объединенной Европе лишь новую головную боль, новые хлопоты, новые проблемы, но никоим образом не содействовать решению тех проблем, ради которых и создавался Евросоюз", - добавил Косачев.По словам сенатора, на каком-то этапе волны расширения ЕС носили прагматичный характер, но сейчас этого нет. При этом он предупредил, что идеология во внешней политике "никогда не приводила к желаемым результатам".
https://ria.ru/20220531/moldaviya-1791997038.html
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украина, грузия, молдавия, евросоюз, константин косачев
Косачев не видит у Украины, Грузии и Молдавии перспектив на вступление в ЕС
Сенатор Косачев: у Украины, Грузии и Молдавии сейчас нет перспектив на вступление в ЕС
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. С учетом того состояния, в котором находятся Украина, Грузия и Молдавия, в настоящее время у них нет перспектив на вхождение в Евросоюз, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.
"На сегодня, с учетом того состояния, в котором находятся Украина, Грузия и Молдавия, никаких перспектив на полноценное членство в Евросоюзе у них нет по определению", - сказал Косачев, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Он также отметил, что принятие Украины
и Грузии
в кандидаты на вступление в ЕС
будет "очередной очень грубой ошибкой Евросоюза" - это продиктовано политической конъюнктурой сегодняшнего дня и никак не связано со стратегическими задачами развития объединенной Европы
. Сенатор подчеркнул, что если такие решения, о странах-кандидатах в ЕС, будут приняты, они будут носить абсолютно идеологический характер, а не сущностный.
"С точки зрения ЕС, вступление туда таких проблемных стран, как Украина, Молдавия
, Грузия будут доставлять объединенной Европе лишь новую головную боль, новые хлопоты, новые проблемы, но никоим образом не содействовать решению тех проблем, ради которых и создавался Евросоюз", - добавил Косачев.
По словам сенатора, на каком-то этапе волны расширения ЕС носили прагматичный характер, но сейчас этого нет. При этом он предупредил, что идеология во внешней политике "никогда не приводила к желаемым результатам".