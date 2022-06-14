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Танкер "Лана" не может покинуть Грецию из-за претензий буксирной компании

Танкер "Лана" не может покинуть Грецию из-за претензий буксирной компании - РИА Новости, 14.06.2022

Танкер "Лана" не может покинуть Грецию из-за претензий буксирной компании

Освобожденный по решению греческих властей танкер "Лана" (бывший "Пегас") с иранской нефтью не может покинуть воды Греции из-за финансовых претензий буксирной... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:27

2022-06-14T20:27

2022-06-14T20:27

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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Освобожденный по решению греческих властей танкер "Лана" (бывший "Пегас") с иранской нефтью не может покинуть воды Греции из-за финансовых претензий буксирной компании, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Задержанный в середине апреля танкер был освобожден с 10 июня, но есть задержка из-за урегулирования нерешенных вопросов с кредиторами, сообщила ранее газета "Катимерини".Танкер находится возле порта Каристос на острове Эвбея."Танкеру временно запрещено плавание и изменение своего имущественного и юридического статуса после судебного запрета и постановления суда первой инстанции Халкиды. По словам адвокатов буксирной компании, этот судебный запрет касается судна "Лана" по финансовым претензиям в пользу третьих лиц, а не груза танкера", - сообщает телеканала."Сегодня адвокаты буксирной компании подали заявление об аресте судна в суд первой инстанции Халкиды, поскольку, как сказал один из адвокатов, претензии, которые их клиенты имеют к компании-судовладельцу, в частности, за буксировку судна, растут с каждым днем", - сообщает ERT.Груз нефти, изъятый с судна по запросу судебных властей США, не находится под арестом.Танкер "Лана" (бывший "Пегас"), ранее плававший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, с середины апреля задержан в порту Каристос на Эвбее, где он вынужден был встать из-за поломки и сложных погодных условий. В его танках находилось 107 тысяч тонн иранской нефти. США утверждали, что доходы от продажи нефти будут использованы для финансирования терроризма. По решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу США, часть нефти перегружена на греческий танкер для отправки в Америку.Власти Греции утверждали, что иранская нефть с танкера была конфискована Афинами законно, по решению "независимого греческого суда", и Иран не обжаловал судебное решение.В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе. Официальный представитель Ирана отметил, что захват груза корабля является "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно. Тегеран потребовал освобождения судна, которое было захвачено под давлением Вашингтона.Апелляционный суд Халкиды (административный центр острова Эвбея) 9 июня отменил постановление суда первой инстанции о конфискации иранской нефти.Ожидалось, что после решения суда и освобождения танкера Иран также освободит два греческих танкера.

https://ria.ru/20220527/iran-1791309373.html

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в мире, цены на нефть, иран, греция, сша