https://ria.ru/20220614/ekspeditsiya-1795099553.html

Ученые сформировали программу экспедиции на платформе "Северный полюс"

Ученые сформировали программу экспедиции на платформе "Северный полюс" - РИА Новости, 14.06.2022

Ученые сформировали программу экспедиции на платформе "Северный полюс"

Ученые сформировали научную программу экспедиции "Северный полюс-41", которая отправится в Арктику на ледостойкой платформе "Северный полюс" в сентябре,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T00:23

2022-06-14T00:23

2022-06-14T00:23

наука

владимир путин

россия

арктика

северный ледовитый океан

общество

москва

северный полюс (дрейфующая станция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789894586_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_d0724baf5e8dd9bbb8cd691ba3842b51.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Ученые сформировали научную программу экспедиции "Северный полюс-41", которая отправится в Арктику на ледостойкой платформе "Северный полюс" в сентябре, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).Уточняется, что основной целью экспедиции станут комплексные исследования в системе "атмосфера — ледяной покров — океан" в высоких широтах Северного Ледовитого океана в годовом цикле. Задача ученых — дать исчерпывающее описание закономерностей и причин изменений, происходящих в климатической системе Арктического региона, и описать тенденции будущих трансформаций на ближайшие десятилетия."На территории России в последние десятилетия потепление климата происходило быстрее и масштабнее, чем в среднем по Земному шару – на 0,45ºС за 10 лет. Но Арктика является ключевой областью планетарного изменения климата, где скорость потепления почти в два раза выше. Происходящие здесь изменения оказывают воздействие на климат всей Земли. Важно предвидеть растущие риски так же, как и возможные выгоды от их уменьшения", — приводятся в сообщении слова директора института Александра Макарова.По информации ААНИИ, в ходе экспедиции ученые проведут атмосферные, биологические, геофизические, океанографические, ледовые исследования. Для этого будут использоваться современные измерительные устройства, включая автономные беспилотные наблюдательные платформы. Специальное оборудование позволит исследовать пробы из толщи воды со дна океана. Собранная информация с распределенной наблюдательной сети сохранится на специализированном сервере, размещенном на судне."Во время исследовательской деятельности будет использован кластерный подход – будут проведены исследования атмосферы, состояния льдов и океана. Также запланирован ряд междисциплинарных научных экспериментов. Благодаря тому, что лаборатории и техника располагаются на борту судна, первые результаты научных работ будут получены уже в Арктике", — сказал Макаров.По его словам, выполнение научной программы станет беспрецедентным комплексным экспериментом в Арктическом бассейне.Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Ранее для полярных экспедиций использовались дрейфующие льды: ученые организовывали на них научные станции. ЛСП "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи.Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить завершение работ по строительству и вводу в эксплуатацию ЛСП "Северный полюс" до 1 июля. Старт экспедиции "Северный полюс-41" запланирован на сентябрь.

https://ria.ru/20220609/kozlov-1794352474.html

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

https://ria.ru/20220612/taymyr-1794641115.html

россия

арктика

северный ледовитый океан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, арктика, северный ледовитый океан, общество, москва, северный полюс (дрейфующая станция)