https://ria.ru/20220614/egiev-1795193592.html
Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН
Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН - РИА Новости, 14.06.2022
Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН
Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором РВСН Артура Егиева, ранее занимавшего пост прокурора Западного военного округа, соответствующий указ РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:41
2022-06-14T13:41
2022-06-14T13:41
ракетные войска стратегического назначения
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором РВСН Артура Егиева, ранее занимавшего пост прокурора Западного военного округа, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить на пятилетний срок: генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича - военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Кроме того, генерал-майор юстиции Валерий Неко назначен Московским городским военным прокурором.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.
https://ria.ru/20220614/poklonskaya-1795168352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ракетные войска стратегического назначения, россия, владимир путин
Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН
Президент Путин назначил Артура Егиева военным прокурором РВСН