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Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН - РИА Новости, 14.06.2022
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Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН
Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН - РИА Новости, 14.06.2022
Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН
Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором РВСН Артура Егиева, ранее занимавшего пост прокурора Западного военного округа, соответствующий указ РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:41
2022-06-14T13:41
ракетные войска стратегического назначения
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором РВСН Артура Егиева, ранее занимавшего пост прокурора Западного военного округа, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить на пятилетний срок: генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича - военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Кроме того, генерал-майор юстиции Валерий Неко назначен Московским городским военным прокурором.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.
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ракетные войска стратегического назначения, россия, владимир путин
13:41 14.06.2022
 
Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН

Президент Путин назначил Артура Егиева военным прокурором РВСН

© Фото : Военно-медицинская Академия имени С. М. КироваАртур Егиев
Артур Егиев - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова
Артур Егиев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором РВСН Артура Егиева, ранее занимавшего пост прокурора Западного военного округа, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить на пятилетний срок: генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича - военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Кроме того, генерал-майор юстиции Валерий Неко назначен Московским городским военным прокурором.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.
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Ракетные войска стратегического назначенияРоссияВладимир Путин
 
 
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