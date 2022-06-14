https://ria.ru/20220614/egiev-1795193592.html

Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН

Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН - РИА Новости, 14.06.2022

Путин назначил Егиева военным прокурором РВСН

Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором РВСН Артура Егиева, ранее занимавшего пост прокурора Западного военного округа, соответствующий указ РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:41

2022-06-14T13:41

2022-06-14T13:41

ракетные войска стратегического назначения

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил военным прокурором РВСН Артура Егиева, ранее занимавшего пост прокурора Западного военного округа, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить на пятилетний срок: генерал-лейтенанта юстиции Егиева Артура Левоновича - военным прокурором Ракетных войск стратегического назначения, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.Кроме того, генерал-майор юстиции Валерий Неко назначен Московским городским военным прокурором.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 июня.

https://ria.ru/20220614/poklonskaya-1795168352.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ракетные войска стратегического назначения, россия, владимир путин