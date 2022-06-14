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В Подмосковье пьяный мужчина избил подростка из-за замечания - РИА Новости, 14.06.2022
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В Подмосковье пьяный мужчина избил подростка из-за замечания
В Подмосковье пьяный мужчина избил подростка из-за замечания - РИА Новости, 14.06.2022
В Подмосковье пьяный мужчина избил подростка из-за замечания
Пьяный мужчина в подмосковном магазине избил подростка из-за замечания - в итоге дебошира доставили в отдел, а юношу - к врачам, сообщает во вторник ГУМВД по... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:50
2022-06-14T13:50
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пьяный мужчина в подмосковном магазине избил подростка из-за замечания - в итоге дебошира доставили в отдел, а юношу - к врачам, сообщает во вторник ГУМВД по Московской области.Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина с голым торсом жестоко избивает юношу в магазине. Злоумышленник валит его на пол и наносит множество ударов в голову. Очевидцы тщетно пытаются оттащить дебошира - видео заканчивается очередным эпизодом избиения.По данным полиции, инцидент начался в магазине Сергиево-Посадского городского округа с того, что мужчина разбил несколько бутылок алкоголя. Один из покупателей - тот самый юноша - сделал ему замечание, после чего между ними случился конфликт, переросший в драку.Итого злоумышленник 1994 года рождения был доставлен в отдел полиции. Несовершеннолетний 2004 года рождения обратился за медицинской помощью. Насколько тяжелые травмы он получил, пока не уточняется."Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в релизе.
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, московская область (подмосковье), сергиев посад, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
13:50 14.06.2022
 
В Подмосковье пьяный мужчина избил подростка из-за замечания

Пьяный мужчина жестоко избил подростка в подмосковном магазине из-за замечания

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пьяный мужчина в подмосковном магазине избил подростка из-за замечания - в итоге дебошира доставили в отдел, а юношу - к врачам, сообщает во вторник ГУМВД по Московской области.
Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина с голым торсом жестоко избивает юношу в магазине. Злоумышленник валит его на пол и наносит множество ударов в голову. Очевидцы тщетно пытаются оттащить дебошира - видео заканчивается очередным эпизодом избиения.
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По данным полиции, инцидент начался в магазине Сергиево-Посадского городского округа с того, что мужчина разбил несколько бутылок алкоголя. Один из покупателей - тот самый юноша - сделал ему замечание, после чего между ними случился конфликт, переросший в драку.
Итого злоумышленник 1994 года рождения был доставлен в отдел полиции. Несовершеннолетний 2004 года рождения обратился за медицинской помощью. Насколько тяжелые травмы он получил, пока не уточняется.
"Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", - говорится в релизе.
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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