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Образы ополченцев Донбасса увековечат на мемориале Саур-Могила близ Донецка - РИА Новости, 14.06.2022
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Образы ополченцев Донбасса увековечат на мемориале Саур-Могила близ Донецка
Образы ополченцев Донбасса увековечат на мемориале Саур-Могила близ Донецка - РИА Новости, 14.06.2022
Образы ополченцев Донбасса увековечат на мемориале Саур-Могила близ Донецка
Образы современных ополченцев Донбасса увековечат на восстановленном мемориале Саур-Могила вблизи Донецка, сообщила пресс-служба Российского... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:35
2022-06-14T22:35
в мире
николай овсиенко
александр невский
донбасс
донецк (днр)
донецкая народная республика
российское военно-историческое общество (рвио)
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Образы современных ополченцев Донбасса увековечат на восстановленном мемориале Саур-Могила вблизи Донецка, сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО)."Будут созданы три рельефа, посвященные подвигу современных ополченцев Донбасса, Народной милиции ДНР и ЛНР, и российских военнослужащих, задействованных в спецоперации по защите Донбасса", - говорится в сообщении."Наша работа на Саур-могиле состоит из двух огромных блоков. Первый блок – это восстановление. Фигура солдата, стела и Вечный огонь были полностью снесены нацистами. Мы фактически воссоздаем их исторический облик", - отметил заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, слова которого приведены в сообщении.А с левой стороны от Вечного огня планируется установить новые рельефы, добавил Овсиенко."У героев, которые на них изображены, есть реальные прототипы. Там не будет написано конкретных фамилий, но те люди, которые защищали Саур-Могилу, теряли своих соратников и близких – узнают родные лица. Там будут Герои Донецкой Народной Республики, Герои Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал Овсиенко.Он напомнил историю создания мемориала "Князь Александр Невский с дружиной" на Чудском озере, открытом в сентябре 2021 года. Так как описание облика всех воинов дружины летопись не сохранила, было принято решение некоторым дружинникам придать образы Героев России – бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Похожий прием позволит увековечить память героев нашего времени и на земле Донбасса, пояснил Овсиенко.В общей сложности на мемориале будет семь рельефов: три новых и четыре исторических, созданных в память о родах войск Красной Армии. На исторических рельефах в ходе реставрации оставят следы от снарядов – страшные свидетельства боев, которые защитники Донбасса вели против карателей, направлявшихся киевским режимом.Основной этап работ по восстановлению мемориала планируется завершить к сентябрю нынешнего года.Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с донбасской земли.Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!".Ранее было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы мемориала, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014-2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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в мире, николай овсиенко, александр невский, донбасс, донецк (днр), донецкая народная республика, российское военно-историческое общество (рвио), воздушно-десантные войска россии, ситуация в днр и лнр
22:35 14.06.2022
 
Образы ополченцев Донбасса увековечат на мемориале Саур-Могила близ Донецка

Пресс-служба РВИО: образы ополченцев Донбасса увековечат на мемориале Саур-Могила

© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области
Мужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Мужчина у мемориала на кургане Саур-Могила в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Образы современных ополченцев Донбасса увековечат на восстановленном мемориале Саур-Могила вблизи Донецка, сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Будут созданы три рельефа, посвященные подвигу современных ополченцев Донбасса, Народной милиции ДНР и ЛНР, и российских военнослужащих, задействованных в спецоперации по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
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"Наша работа на Саур-могиле состоит из двух огромных блоков. Первый блок – это восстановление. Фигура солдата, стела и Вечный огонь были полностью снесены нацистами. Мы фактически воссоздаем их исторический облик", - отметил заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, слова которого приведены в сообщении.
А с левой стороны от Вечного огня планируется установить новые рельефы, добавил Овсиенко.
"У героев, которые на них изображены, есть реальные прототипы. Там не будет написано конкретных фамилий, но те люди, которые защищали Саур-Могилу, теряли своих соратников и близких – узнают родные лица. Там будут Герои Донецкой Народной Республики, Герои Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал Овсиенко.
Он напомнил историю создания мемориала "Князь Александр Невский с дружиной" на Чудском озере, открытом в сентябре 2021 года. Так как описание облика всех воинов дружины летопись не сохранила, было принято решение некоторым дружинникам придать образы Героев России – бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Похожий прием позволит увековечить память героев нашего времени и на земле Донбасса, пояснил Овсиенко.
В общей сложности на мемориале будет семь рельефов: три новых и четыре исторических, созданных в память о родах войск Красной Армии. На исторических рельефах в ходе реставрации оставят следы от снарядов – страшные свидетельства боев, которые защитники Донбасса вели против карателей, направлявшихся киевским режимом.
Основной этап работ по восстановлению мемориала планируется завершить к сентябрю нынешнего года.
Курган Саур-Могила близ Донецка стал одним из символов борьбы советского народа с нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Вокруг Саур-Могилы в 1943 году шли тяжелые бои Красной армии с отборными дивизиями СС, которые были разгромлены и отброшены с донбасской земли.
Мемориал, установленный на кургане Саур-Могила в районе города Снежное, открыли 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: "Берегите, берегите, берегите мир!".
Ранее было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы мемориала, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014-2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР.
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