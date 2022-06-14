https://ria.ru/20220614/donetsk-1795248603.html

Немецкий телеканал выдал удары ВСУ по Донецку за "российскую атаку"

Немецкий телеканал выдал удары ВСУ по Донецку за "российскую атаку" - РИА Новости, 14.06.2022

Немецкий телеканал выдал удары ВСУ по Донецку за "российскую атаку"

Немецкий телеканал Tagesschau в программе новостей выдал кадры обстрела ВСУ Майского рынка в Донецке за "нападение российских военных". РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:45

2022-06-14T16:45

2022-06-14T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Немецкий телеканал Tagesschau в программе новостей выдал кадры обстрела ВСУ Майского рынка в Донецке за "нападение российских военных".На снимках показаны последствия ударов украинских боевиков по рынку и работа пожарно-спасательных служб."От этого рынка в восточноукраинском Донецке мало что осталось. Сообщается, что в результате российского нападения три человека погибли и несколько получили ранения. Украина становится все более бессильной против массированных обстрелов со стороны российской армии", — заявил диктор новостей.В понедельник украинские силовики в течение дня вели массированный обстрел Донецка, какого, по словам местных жителей, не было с 2015 года.Так, ВСУ выпустили по Буденновскому району, где находится Майский рынок, три снаряда калибра 155 миллиметров. На месте разрыва начался пожар. При обстреле рынка погибли пять мирных жителей, среди них мальчик 11-ти лет. Ранения получили еще 18 человек, в том числе двое детей.Атакам также подверглись и другие районы столицы ДНР — Кировский, Куйбышевский и Киевский, где из-за этого загорелся газопровод. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795156998.html

https://ria.ru/20220612/obstrel-1794965948.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, владимир путин, украина