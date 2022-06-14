https://ria.ru/20220614/donbass-1795290867.html

Матвиенко рассказала, как сенаторы помогают Донбассу

Матвиенко рассказала, как сенаторы помогают Донбассу - РИА Новости, 14.06.2022

Матвиенко рассказала, как сенаторы помогают Донбассу

Сенаторы все активнее включаются в работу по оказанию помощи Донбассу и соседним регионам, туда прибыла первая партия стройматериалов, послезавтра в Херсонскую... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:37

2022-06-14T18:37

2022-06-14T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

донбасс

совет федерации рф

валентина матвиенко

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сенаторы все активнее включаются в работу по оказанию помощи Донбассу и соседним регионам, туда прибыла первая партия стройматериалов, послезавтра в Херсонскую область придут грузовики с фруктами, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Пресс-служба Совфеда сообщила в понедельник, палатой организована работа по оказанию гуманитарной помощи лесоматериалами для Донецка и Луганска."Сегодня в ДНР уже прибыла первая партия строительных лесоматериалов из Тверской области… А послезавтра в Херсонскую область придут грузовики с продовольствием, фруктами и овощами. Их помогали отправить сенаторы от некоторых кавказских республик", - сообщила она в своем Telegram-канале.По словам спикера, сейчас жителям Донбасса и соседних регионов важно чувствовать поддержку всей страны, России, там стоит задача по восстановлению: в первую очередь необходимо ремонтировать и строить заново жилье, больницы, школы."У нас разработаны и действуют государственные планы поддержки. Считаю очень правильной и эффективной предложенную модель шефства над районами и городами Донбасса. Но не менее важна и простая человеческая помощь, адресная и искренняя. И я рада, что и граждане, и бизнес добровольно поддерживают кто чем может", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20220614/rossiya-1795159015.html

https://ria.ru/20220601/referendum-1792282660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донбасс, совет федерации рф, валентина матвиенко, ситуация в днр и лнр, херсонская область