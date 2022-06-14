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Матвиенко рассказала, как сенаторы помогают Донбассу - РИА Новости, 14.06.2022
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https://ria.ru/20220614/donbass-1795290867.html
Матвиенко рассказала, как сенаторы помогают Донбассу
Матвиенко рассказала, как сенаторы помогают Донбассу - РИА Новости, 14.06.2022
Матвиенко рассказала, как сенаторы помогают Донбассу
Сенаторы все активнее включаются в работу по оказанию помощи Донбассу и соседним регионам, туда прибыла первая партия стройматериалов, послезавтра в Херсонскую... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:37
2022-06-14T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
совет федерации рф
валентина матвиенко
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сенаторы все активнее включаются в работу по оказанию помощи Донбассу и соседним регионам, туда прибыла первая партия стройматериалов, послезавтра в Херсонскую область придут грузовики с фруктами, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Пресс-служба Совфеда сообщила в понедельник, палатой организована работа по оказанию гуманитарной помощи лесоматериалами для Донецка и Луганска."Сегодня в ДНР уже прибыла первая партия строительных лесоматериалов из Тверской области… А послезавтра в Херсонскую область придут грузовики с продовольствием, фруктами и овощами. Их помогали отправить сенаторы от некоторых кавказских республик", - сообщила она в своем Telegram-канале.По словам спикера, сейчас жителям Донбасса и соседних регионов важно чувствовать поддержку всей страны, России, там стоит задача по восстановлению: в первую очередь необходимо ремонтировать и строить заново жилье, больницы, школы."У нас разработаны и действуют государственные планы поддержки. Считаю очень правильной и эффективной предложенную модель шефства над районами и городами Донбасса. Но не менее важна и простая человеческая помощь, адресная и искренняя. И я рада, что и граждане, и бизнес добровольно поддерживают кто чем может", - заявила Матвиенко.
https://ria.ru/20220614/rossiya-1795159015.html
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в мире, россия, украина, донбасс, совет федерации рф, валентина матвиенко, ситуация в днр и лнр, херсонская область
18:37 14.06.2022
 
Матвиенко рассказала, как сенаторы помогают Донбассу

Матвиенко: сенаторы все активнее включаются в оказание помощи Донбассу и соседним регионам

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сенаторы все активнее включаются в работу по оказанию помощи Донбассу и соседним регионам, туда прибыла первая партия стройматериалов, послезавтра в Херсонскую область придут грузовики с фруктами, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Пресс-служба Совфеда сообщила в понедельник, палатой организована работа по оказанию гуманитарной помощи лесоматериалами для Донецка и Луганска.
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"Сегодня в ДНР уже прибыла первая партия строительных лесоматериалов из Тверской области… А послезавтра в Херсонскую область придут грузовики с продовольствием, фруктами и овощами. Их помогали отправить сенаторы от некоторых кавказских республик", - сообщила она в своем Telegram-канале.
По словам спикера, сейчас жителям Донбасса и соседних регионов важно чувствовать поддержку всей страны, России, там стоит задача по восстановлению: в первую очередь необходимо ремонтировать и строить заново жилье, больницы, школы.
"У нас разработаны и действуют государственные планы поддержки. Считаю очень правильной и эффективной предложенную модель шефства над районами и городами Донбасса. Но не менее важна и простая человеческая помощь, адресная и искренняя. И я рада, что и граждане, и бизнес добровольно поддерживают кто чем может", - заявила Матвиенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоСитуация в ДНР и ЛНРХерсонская область
 
 
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