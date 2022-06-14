https://ria.ru/20220614/donbass-1795174591.html
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения - РИА Новости, 14.06.2022
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения
Массированные обстрелы Донецка были спланированной операцией украинских сил, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:55
2022-06-14T12:55
2022-06-14T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
донбасс
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Массированные обстрелы Донецка были спланированной операцией украинских сил, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин."Вчера была проведена спецоперация, которая готовилась давно... Стрельба велась не просто хаотично, как нам казалось, стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой, и все время стрельба шла именно по квадрату - это уничтожение гражданского населения", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), днр, донбасс, вооруженные силы украины, видео, эдуард басурин
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Массированные обстрелы Донецка были спланированной операцией украинских сил, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
2022-06-14T12:55
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PT0M49S
12:55 14.06.2022 (обновлено: 13:18 14.06.2022)
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения
Басурин назвал обстрелы Донецка спланированной спецоперацией по уничтожению населения