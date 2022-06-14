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Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795174591.html
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения - РИА Новости, 14.06.2022
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения
Массированные обстрелы Донецка были спланированной операцией украинских сил, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:55
2022-06-14T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
донбасс
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Массированные обстрелы Донецка были спланированной операцией украинских сил, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин."Вчера была проведена спецоперация, которая готовилась давно... Стрельба велась не просто хаотично, как нам казалось, стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой, и все время стрельба шла именно по квадрату - это уничтожение гражданского населения", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
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5
4.7
96
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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в мире, донецк (днр), днр, донбасс, вооруженные силы украины, видео, эдуард басурин
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Массированные обстрелы Донецка были спланированной операцией украинских сил, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
2022-06-14T12:55
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12:55 14.06.2022 (обновлено: 13:18 14.06.2022)
 
Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения

Басурин назвал обстрелы Донецка спланированной спецоперацией по уничтожению населения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Массированные обстрелы Донецка были спланированной операцией украинских сил, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
"Вчера была проведена спецоперация, которая готовилась давно... Стрельба велась не просто хаотично, как нам казалось, стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой, и все время стрельба шла именно по квадрату - это уничтожение гражданского населения", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДНРДонбассВооруженные силы УкраиныЭдуард Басурин
 
 
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