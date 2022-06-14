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Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения

Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения - РИА Новости, 14.06.2022

Басурин назвал обстрелы Донецка спецоперацией по уничтожению населения

Массированные обстрелы Донецка были спланированной операцией украинских сил, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:55

2022-06-14T12:55

2022-06-14T13:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

эдуард басурин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Массированные обстрелы Донецка были спланированной операцией украинских сил, считает официальный представитель ДНР Эдуард Басурин."Вчера была проведена спецоперация, которая готовилась давно... Стрельба велась не просто хаотично, как нам казалось, стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой, и все время стрельба шла именно по квадрату - это уничтожение гражданского населения", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-14T12:55 true PT0M49S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), днр, донбасс, вооруженные силы украины, видео, эдуард басурин